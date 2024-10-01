Через какое время после тренировки нужно принимать душ: дерматолог назвал точный срок
После тренировки, когда тело сильно вспотело, принятие душа важно не только из-за появления неприятного запаха. Это также нужно для улучшения состояния кожи. Есть определенное время, через которое нужно принять душ.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Функция пота
Дерматолог Клер Волински рассказал, что пот необходим для охлаждения кожи. Железы кожи выделяют пот, чтобы покрыть поверхность, а затем они испаряются, чтобы снизить температуру.
Пот обладает антибактериальными свойствами, и он может быть даже увлажняющим.
"Он играет решающую роль в поддержании здоровой кожи. Пот не только регулирует температуру, но и выводит токсины", - отметил эксперт.
Врач-дерматолог Мишель Генри объяснила, что пот не воняет, но бактерии, "живущие" под мышками и создают этот неприятный запах.
Когда принимать душ после тренировки
Независимо от того, что привело к сильному потоотделению, дерматологи рекомендуют как можно быстрее принять душ.
"Лучшее время для приема душа после интенсивной тренировки - сразу после него", - сказал дерматолог Брендан Кэмп.
В частности, принять душ следует через час после того, как вы вспотели. Если вы не очистите кожу, то бактерии смешаются с потом и повлекут за собой раздражение, закупорку пор и неприятный запах тела.
Ваша одежда также играет немаловажную роль. Чрезмерное потоотделение может привести к тому, что спортивная одежда из синтетической ткани будет прилипать к коже. А это будет блокировать поры, что приводит к фолликулиту и акне на спине.
Если нет возможности принять душ, то есть способ решения такой проблемы. В частности, бесспиртовые салфетки с мицеллярным раствором могут быть полезны для очищения кожи между приемами душа.
Сколько раз в день можно принимать душ
В теплой влажной среде часто можно допустить до двух коротких принятий душа в день, особенно если вода теплая, а не горячая, и вы используете мягкие средства или не используете их вообще. Всегда наносите увлажняющие средства сразу после мытья.
Будьте осторожны с продуктами, которые вы используете. Ищите мыло, содержащее глицерин, керамиды и любые другие увлажняющие ингредиенты. Они менее вероятно раздразнят кожу, поэтому их безопаснее использовать, если часто принимаете душ.
Если вас беспокоит чрезмерное потоотделение, можно попробовать наносить антиперспирант на сухую кожу на ночь, а не утром. При нанесении на ночь антиперспиранты могут работать на потовые железы более эффективно, чем днем.
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