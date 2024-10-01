Через какое время после тренировки нужно принимать душ: дерматолог назвал точный срок

После тренировки, когда тело сильно вспотело, принятие душа важно не только из-за появления неприятного запаха. Это также нужно для улучшения состояния кожи. Есть определенное время, через которое нужно принять душ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Функция пота

Дерматолог Клер Волински рассказал, что пот необходим для охлаждения кожи. Железы кожи выделяют пот, чтобы покрыть поверхность, а затем они испаряются, чтобы снизить температуру.

Пот обладает антибактериальными свойствами, и он может быть даже увлажняющим.

"Он играет решающую роль в поддержании здоровой кожи. Пот не только регулирует температуру, но и выводит токсины", - отметил эксперт.

Врач-дерматолог Мишель Генри объяснила, что пот не воняет, но бактерии, "живущие" под мышками и создают этот неприятный запах.

Когда принимать душ после тренировки

Независимо от того, что привело к сильному потоотделению, дерматологи рекомендуют как можно быстрее принять душ.

"Лучшее время для приема душа после интенсивной тренировки - сразу после него", - сказал дерматолог Брендан Кэмп.

В частности, принять душ следует через час после того, как вы вспотели. Если вы не очистите кожу, то бактерии смешаются с потом и повлекут за собой раздражение, закупорку пор и неприятный запах тела.

Ваша одежда также играет немаловажную роль. Чрезмерное потоотделение может привести к тому, что спортивная одежда из синтетической ткани будет прилипать к коже. А это будет блокировать поры, что приводит к фолликулиту и акне на спине.

Если нет возможности принять душ, то есть способ решения такой проблемы. В частности, бесспиртовые салфетки с мицеллярным раствором могут быть полезны для очищения кожи между приемами душа.

Сколько раз в день можно принимать душ

В теплой влажной среде часто можно допустить до двух коротких принятий душа в день, особенно если вода теплая, а не горячая, и вы используете мягкие средства или не используете их вообще. Всегда наносите увлажняющие средства сразу после мытья.

Будьте осторожны с продуктами, которые вы используете. Ищите мыло, содержащее глицерин, керамиды и любые другие увлажняющие ингредиенты. Они менее вероятно раздразнят кожу, поэтому их безопаснее использовать, если часто принимаете душ.