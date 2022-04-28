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Как определить поддельные лекарства не выходя из аптеки: действенные способы

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Четверг 28 апреля 2022 18:57
Как определить поддельные лекарства не выходя из аптеки: действенные способы Фото: Как отличить поддельные лекарства от настоящих (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Поддельные лекарства могут встречаться во всех группах терапевтических средств - от простых обезболивающих до стоимостных противораковых препаратов. Если вы заметили, что лекарства перестали действовать, не исключено, что перед вами подделка.

Как отличить настоящие препараты от фальсификата - читайте ниже в нашем материале Styler.

В ВОЗ и Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками советуют:

  • Внимательно разглядывать упаковку - есть ли какие-либо повреждения или ошибки в тексте.
  • Проверять, совпадают ли даты изготовления и окончания срока годности, указанного на внешней упаковке (коробке) с датами, которые указаны на упаковке самого препарата.
  • Проверять наличие государственной регистрации препарата в Государственном реестре лекарственных средств Украины по ссылке здесь.
  • Оценивать внешний вид препарата, его целостность и проверять, имеет ли он нехарактерный цвет или запах.

Обязательно обратитесь к вашему врачу, если возникли подозрения на подделку, появилась ли нежелательная реакция на препарат.

Ранее мы писали, чем отличается по эффектам и показаниям ибупрофен и парацетамол.

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