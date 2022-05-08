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Через ці ліки можна набрати вагу: список препаратів з побічними ефектами

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Неділя 08 травня 2022 14:45
Через ці ліки можна набрати вагу: список препаратів з побічними ефектами Колаж РБК-Україна: Які ліки можуть збільшити вагу
Автор: Світлана Мащенко

Лікар назвав список препаратів, через курс прийому яких може збільшуватися вага. Проте цьому можна запобігти.

Список ліків дав Євген Скрипник, український лікар-невролог.

Мова йде про деякі антидепресанти

"Дійсно збільшення ваги тіла може бути побічним ефектом деяких антидепресантів, але це буває далеко не у всіх, все індивідуально", - пише медик.

Євген Скрипник каже, що збільшення ваги від антидепресантів не пов'язано зі зміною гормонального фону.

Це може бути виникати за рахунок надмірного підвищення апетиту.

Також часто на фоні депресії може виникати зниження настрою, "заїдання" стресу, зменшення рухливості, активності. Це все може призводити до збільшення ваги.

Назви препаратів, що впливають на вагу

Серед лідерів, який викликає таку побічну дію із групи СІЗЗС (Селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну) є Пароксетин.

А от найменше цю побічну дію викликають, навіть навпаки - зменшення ваги тіла - Сертралін, Флуоксетин.

Також з препаратів з групи СІЗЗС/Н (Селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну та норадреналіну) - Дулоксетин зменшує апетит і тим самим вагу!

Венлафаксин з цієї групи не впливає на апетит і на вагу.

Препарати, які мають багато "побічок"

"Трициклічні антидепресанти (Амітриптилін, Іміпрамін (Клофраніл, Анафраніл), Доксепін), їх призначаємо значно рідше, ніж препарати з групи СІЗЗС (Есциталопрам, Циталопрам, Пароксетин, Сертралін, Флуоксетин) у зв'язку з частими побічними діями, такими як закреп, сухість в роті, сонливість, набір ваги.

Сюди ж можна віднести Міртазапін та Міасер.

Підвищення ваги може бути пов'язане не з антидепресантами, а зі способом життя

До людини, яка раніше нічого не хотіла їсти, не було інтересу до їжі, не було бажання щось робити, була апатія, в процесі лікування повертається апетит, людина заспокоюється і починає отримувати знову задоволення від їжі. Через це може збільшуватися вага.

Аби такого не сталося, в процесі лікування депресії варто стежити за своїм раціоном, бути активним фізично.

В разі потреби треба звернутися до свого лікуючого лікаря для можливої заміни препаратів.

"Головне: ймовірне збільшення ваги тіла не є причиною відмови від прийому ліків, коли це потрібно і не є причиною відміни ліків", - підсумував лікар.

Раніше ми писали, як визначити підроблені ліки не виходячи з аптеки.

Також Євген Комаровський розкритикував популярний засіб від кашлю.

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