Не из-за дефицита майонеза и кетчупа. Почему в СССР ели пельмени с уксусом

Пельмени были очень популярным блюдом во времена СССР. Чаще всего их заправляли уксусом, а не майонезом или кетчупом, как это делают сейчас. И причина этого - не только дефицит соусов или желание получить особый вкус.

О том, почему в СССР пельмени ели с уксусом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему пельмени ели с уксусом

Пельмени считаются тяжелым блюдом для пищеварения, а уксус помогает организму справиться с ними. Он также контролирует аппетит и помогает не переедать.

Уксус к пельменям подавали в разбавленном виде. На столовую ложку 9-процентного уксуса брали 3 ст. л растительного масла или топленого сливочного масла, немного соли и перца. Смесь наливали в тарелку и обмакивали пельмени.

Еще одна веская причина, почему уксус был главной заправкой к пельменям, это его цена. Он стоил значительно дешевле сметаны, майонеза или кетчупа. Да и дефицита на него никогда не было.

Считается, что в СССР обычное население преимущественно питалось жирной пищей. И чтобы компенсировать нагрузку на желудок, ко многим блюдам добавляли уксус. К примеру, им также поливали сало с луком.

Впрочем, кроме улучшения пищеварения и обогащения организма витаминами группы В, уксус оказывает и негативные эффекты. Его вредно есть людям, у которых есть проблемы с почками. Также он противопоказан людям с повышенной кислотностью желудка, поскольку нарушает кислотно-щелочной баланс и может провоцировать развитие язвенных болезней.

Употребление уксуса усугубляет состояние больных гастритом, панкреатитом, холециститом, энтеритом или язвой желудка.

Справедливости ради отметим, что некоторые люди добавляли в пельмени уксус, чтобы улучшить вкус блюда и получить особый аромат. Даже сейчас, несмотря на отсутствие дефицита разных соусов, уксус является популярной заправкой среди людей, которые хорошо помнят времена СССР.