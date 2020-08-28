Через 40 лет Волынь и Полесье останутся без леса: не поможет даже высадка новых деревьев

Из-за масштабных вырубок в Украине появилась реальная угроза того, Житомирская область может остаться без леса через 38 лет, а Ровенская - уже через 30.

К такому выводу пришли ученые после исследования, проведенного компанией EOS Data Analytics совместно с Институтом космических исследований НАН Украины и Государственным космическим агентством Украины. Об этом передали в EOS Data Analytics на странице в Facebook.

Выяснилось, что за год (с августа 2019-го по август 2020-го) в Ровенской области вырубили в два с половиной раза больше леса, чем за аналогичный период 2018-19 годов (5395 га и 2101 га соответственно).

В Житомирской области вырубили почти на 20% больше, чем в прошлом году.

"Если не замедлить этот тренд, то за 30-38 лет может быть уничтожено 1,6 и 2,3 млн гектаров соответственно, которые составляют площадь лесов в этих областях", - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что даже учитывая высадку, восстановление леса занимает от 60 до 80-100 лет (в зависимости от пород деревьев).

Как рассказал директор по продажам EOS Data Analytics Роман Медведев, вырубка деревьев и другой растительности может привести к тяжелым экологическим проблемам, таким как опустынивание, эрозия, уменьшение плодородия почвы, наводнения и вымирание популяций диких животных (включая краснокнижных). Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Кроме того, увеличивается риск повторения катастрофических пожаров (в апреле этого года в Житомирской области огонь уничтожил 5 населенных пунктов).

"Лес бесконтрольно рубят и благодаря "серым" схемам вывозят на экспорт. Никто не знает истинных масштабов. Данные полученные со спутников - это независимый инструмент на пути к решению этой проблемы. Космос видит все", - отметил основатель EOS Максим Поляков.

Так, нынешнее исследование проводилось с помощью технологии спутникового анализа, которое ранее использовалось в рамках программы "Поддержки прозрачного управления земельными ресурсами в Украине".

Напомним, недавно в сети показали эффект от вырубки леса на наводнения в простом видео во время эксперимента.

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