Через 40 років Волинь і Полісся залишаться без лісу: не допоможе навіть висадка нових дерев

Через масштабні вирубки в Україні з'явилася реальна загроза того, Житомирська область може залишитися без лісу через 38 років, а Рівненська - вже через 30.

Таких висновків дійшли вчені після дослідження, проведеного компанією EOS Data Analytics спільно з Інститутом космічних досліджень НАН України та Державним космічним агентством України. Про це передали в EOS Data Analytics на сторінці в Facebook.

З'ясувалося, що за рік (з серпня 2019-го по серпень 2020-го) в Рівненській області вирубали у два з половиною рази більше лісу, ніж за аналогічний період 2018-19 років (5 395 га і 2 101 га відповідно).

В Житомирській області вирубали майже на 20% більше, ніж того року.

"Якщо не сповільнити цей тренд, то за 30-38 років може бути знищено 1,6 та 2,3 млн гектарів відповідно, які складають площу лісів у цих областях", - йдеться в повідомленні.

Вчені зауважують, що навіть враховуючи висадку, відновлення лісу займає від 60 до 80-100 років (залежно від порід дерев).

Як розповів директор з продажу EOS Data Analytics Роман Медведєв, вирубка дерев та іншої рослинності може призвести до тяжких екологічних проблем, таких як опустелювання, ерозія, зменшення родючості ґрунту, повені та вимирання популяцій диких тварин (включаючи червонокнижних). Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Крім того, збільшується ризик повторення катастрофічних пожеж (у квітні цього року в Житомирській області вогонь знищив 5 населених пунктів).

"Ліс безконтрольно рубають і "сірими" схемами вивозять на експорт. Ніхто не знає справжніх масштабів. Дані отримані із супутників - це незалежний інструмент на шляху до вирішення цієї проблеми. Космос бачить усе", - зазначив засновник EOS Максим Поляков.

Так, нинішнє дослідження проводилося за допомогою технології супутникового аналізу, що раніше використовувалась у рамках програми "Підтримки прозорого управління земельними ресурсами в Україні".

Нагадаємо, нещодавно у мережі показали ефект від вирубки лісу на повені в простому відео під час експерименту.

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