Чемпионское пополнение: у украинского спортсмена родился сын

У украинского биатлониста родился сын (фото из открытых источников)

У чемпиона мира 2019 родился второй ребенок в семье

Андрей Пидручный во второй раз стал отцом. Супруга чемпиона мира 2019 по биатлону родила спортсмену мальчика. Жена Пидручного Ольга подарила украинцу сына.

Мальчик родился весом 3,8 кг и ростом 53 см. Малыша супруги назвали Владимиром.

"В 5:15 утра моя жена Ольга подарила мне сына Владимира. Спасибо, любимая", — написал Дмитрий Пидручный в Instagram.

Напомним, что это второй ребенок в семье Пидручных. Дмитрий и Ольга воспитывают 4-летнюю дочь Ирину.

Андрей Пидручный с женой и дочерью (фото: Instagram)

Напомним, что украинский биатлонист Дмитрий Пидручный на Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде в воскресенье, 10 марта 2019 года, выиграл "Золото" в гонке преследование на 15 километров.

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По итогам спринтерской гонки Пидручный стартовал четвертым с 17-секундным отставанием от чемпиона Иоганнеса Бе. После первой стрельбы, украинский биатлонист допустил два промаха, а на второй круг входил седьмым с 1 минутой и 14-ю секундами отставания от лидера Бе.