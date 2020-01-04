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Чемпіонське поповнення: в українського спортсмена народився син

STYLERЖиття    04.01.2020 - 16:40
Чемпіонське поповнення: в українського спортсмена народився син
В українського біатлоніста народився син (фото з відкритих джерел)

У чемпіона світу 2019 народилася друга дитина в сім'ї

Андрій Підручний вдруге став батьком. Дружина чемпіона світу 2019 з біатлону народила спортсмену хлопчика. Дружина Підручного Ольга подарувала йому сина.

Хлопчик народився вагою 3,8 кг і зростом 53 див. Малюка подружжя назвали Володимиром.

"О 5:15 ранку моя дружина Ольга подарувала мені сина Володимира. Дякую, кохана", — написав Дмитро Підручний в Instagram.

Нагадаємо, що це друга дитина в сім'ї Підручних. Дмитро і Ольга виховує 4-річну дочку Ірину.

Чемпіонське поповнення: в українського спортсмена народився синАндрій Підручний з дружиною і донькою (фото: Instagram)

Нагадаємо, що український біатлоніст Дмитро Підручний на Чемпіонаті світу з біатлону в Естерсунді в неділю, 10 березня 2019 року, виграв "Золото" в гонці переслідування на 15 кілометрів.

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За підсумками спринтерської гонки Підручний стартував четвертим з 17-секундним відставанням від чемпіона Йоганнеса Бе. Після першої стрільби, український біатлоніст допустив два промахи, а на друге коло входив сьомим з 1 хвилиною і 14-ю секундами відставання від лідера Бе.

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