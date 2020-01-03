47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой

Кэмерон Диаз родила ребенка (фото: instagram.com/camerondiaz)

Кэмерон Диаз впервые родила ребенка

Кэмерон Диаз родила первенца в 47 лет. Американская актриса сообщила о рождении малышки на своей страничке в Instagram. У артистки и гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась девочка, которую они назвали Рэддикс.

Диаз отметила, что не будет публиковать подробности про свою дочку, а также не будет выставлять напоказ ее фотографии. Актриса просто написала, что ребенок очень милый.

К слову, свои страницы в соцсетях Диаз не обновляла со 2 мая 2019 года.

"Мы счастливы начать новое десятилетие, объявив о рождении нашей дочери Реддикс Мэдден. Она полностью завладела нашими сердцами и пополнила нашу семью. И хоть и мы рады поделиться этой новостью, также мы чувствуем, что должны защищать жизнь нашей малышки. Поэтому мы не будем публиковать фотографии или делиться более подробной информацией, кроме того факта, что она действительно очень милая!" - написала в соцсети артистка.

Напомним, что Камерон Диаз и гитарист и бэк-вокалист группы Good Charlotte Бенджи Мэдден начали свои отношения в 2014-м. 5 января 2015 года пара поженилась.