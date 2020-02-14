Чемпионское пополнение: у украинского футболиста родился сын

Украинский футболист Богдан Бутко стал снова отцом
Богдан Бутко стал отцом во второй раз. Жена защитника "Шахтера" и сборной Украины Екатерина родила футболисту мальчика. Малышу дали имя Златан. Прекрасную новость о пополнении в семье спортсмена сообщили на фан-страничке футболиста в Instagram.
"Поздравляем наших Богдана и Катю с рождением второго сыночка. Пусть растет счастливым и здоровым на радость родителям", - написали на страничке.
Также опубликована фотография маленького малыша супругов.
Как сообщается на сайте "Шахтера", малыш родился весом3 килограмма 900 граммов и ростом 52 сантиметра.
"Спасибо моей жене Екатерине за сына. Я очень счастлив. Чувства переполняют!" - рассказал счастливый Богдан Бутко.
Отметим, что у Катерины и Богдана уже есть сын, его зовут Милан и ему три года.