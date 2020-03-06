Чемпиона Украины по шахматам нашли мертвым в Москве: все подробности

В Москве были обнаружены тела двух украинских шахматистов - Станислава Богдановича и Александры Вернигоры. По предварительным данным, причиной смерти молодых людей стал веселящий газ.

26-летнего Станислава Богдановича и 18-летнюю Александру Вернигору обнаружил отец девушки в квартире на западе Москвы. Эксперты обнаружили рядом с телами воздушные шарики с закисью азота – веселящего газа. По предварительной версии, ребята увлеклись и задохнулись.

"По предварительной информации, она и ее приятель погибли от веселящего газа, на их головах были надеты пакеты", - говорится в сообщении.

На данный момент на месте происшествия работают следователи и эксперты, открыто уголовное производство.

Александра Вернигора – украинская шахматистка, которая находилась в рейтинге Международной шахматной федерации ФИДЕ на 1861 месте, училась в МГУ. Девушка выступала за Украину.

Станислав Богданович (фото: chessclub.lviv.ua)

Станислав Богданович – украинец, родом из Одессы. Международный мастер по шахматам. Чемпионом Украины среди юношей стал еще в подростковом возрасте. В 2013 году получил звание чемпиона Украины по быстрым шахматам, в 2017 году – получил звание гроссмейстера.

Недавно Богданович оказался в центре грандиозного скандала из-за того, что сыграл в интернет-матче не за Украину, а за Россию. Он подвергся нападкам и травле в сети. Кроме того, его имя было занесено в базу данных сайта "Миротворец".