Чемпион мира и любитель детективов: что известно о новом главном тренере сборной Украины

Александр Петраков (родился в Киеве 6 августа 1957 года) до того, как возглавить украинскую молодежку, много лет как футболист провел "в поле" как игрок киевского "Динамо", винницкого "Локомотива", киевского СКА, черкасского "Днепра", ровенского "Авангарда", никопольского "Колоса". Как футболист он выступал на позиции центрального защитника.

Александр Петраков (фото: dynamo.kiev.ua)

За восьмилетнюю карьеру игрока сыграл более 250 официальных матчей.

С середины 1990-х годов Петраков стал уже тренером, работал на клубном уровне в командах второго эшелона, а с середины 2000-х стал заниматься с юношескими сборными.

В 2009 году стал заслуженным тренером Украины.

Тренер молодежной сборной по футболу Александр Петраков (фото: football.com)

С 2010 года Александр Петраков работает главным тренером юношеских сборных Украины. Команды под его руководством добились различных международных успехов и громких побед.

Самый главный триумф (на сей момент), это виктория молодежной национальной сборной U-20 на чемпионате мира в 2019 году. Такая победа стала первой в истории украинского футбола.

В том же году Александр Петраков получил награду от президента - звание заслуженного работника физической культуры и спорта Украины.

Сейчас он тренирует сборную Украины U-18.

У Петракова есть жена и дети.

Александр Петраков (фото: xsport.ua)

Кроме футбола своим хобби тренер называет книги. В интервью украинскому еженедельнику "Футбол" он рассказывал, что из литературы предпочитает автобиографии выдающихся личностей, а также детективы.

Тренер убежден, что судьбу человек творит сам.

"Каждый - кузнец своего счастья. Если ты думаешь, что в жизни все предначертано, то ничего не добьешься", - отмечал он.

Тренер молодежной сборной по футболу Александр Петраков (фото: dynamo.kiev.ua)

Характеризуя самого себя Петраков отметил, что с годами стал отходчивым, не поддается сиюминутным эмоциям.

"Это я называю одним словом - опыт. У каждого тренера и человека свой жизненный путь. Сколько автобиографий ни возьми, у каждого своя стезя. Я наделал массу ошибок, прошел через трудности, многое переосмыслил и исправил. И это в конце концов привело меня к тому, что мы стали чемпионами мира", - поделился мнением тренер.

Также Петраков признавался, что после феерической победы на ЧМ-2019 его жизнь изменилась "не в лучшую сторону", и "завистников стало в десять раз больше".

"После чемпионата мира я предвидел, что своей стране я окажусь не нужен. Так и произошло. Конечно, надеялся, что меня кто-то позовет, но я совершенно не востребован... Я всю жизнь шел к тому, чтобы выиграть какую-то медаль. Трижды выходил в финальные стадии чемпионата Европы, дважды пробивался на чемпионат мира. И так получилось, что я «переборщил» и сразу выиграл золото. Вот и получилось: вроде такая радость должна быть внутри, а я пустой. Этот миг победы как метеор пронесся. Фуууух, за секунду! И пустота. Чемпион мира. Что дальше?" - рассказывал он почти ровно два года назад.