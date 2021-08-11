Есть новый кандидат. Стало известно, когда объявят имя тренера сборной Украины по футболу

Украинская ассоциация футбола (УАФ) рассматривает еще одного кандидата на пост тренера сборной Украины , кроме Сергея Реброва. Окончательное решение касательно нового тренера примут на следующей неделе.

Об этом РБК-Украина рассказали источники в УАФ.

По словам собеседников РБК-Украина, как один из кандидатов на должность тренера украинской сборной рассматривается Александр Петраков, под руководством которого молодежная сборная стала чемпионом мира в 2019 году.

Также известно, что заседание исполкома, на котором будет принято окончательное решение, должно состояться во вторник, 17 августа.