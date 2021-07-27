Чемодан с одеждой, кошка-копилка и один кроссовок: что теряют пассажиры в метро Киева
Пассажиры киевского метрополитена часто теряют личные вещи. Обычно это перчатки, зонтики, наушники и другие предметы, которые легко выскальзывают из рук. Однако, среди "потеряшек" сотрудники метрополитена находят и довольно эксклюзивные предметы.
Какие вещи пассажиров обнаружили в метро Киева за 2021 года, рассказали на странице метрополитена в Facebook.
За первое полугодие 2021 года было обнаружено 177 личных предметов. Как отмечают работники подземки, летом пассажиры теряют очки, детские рюкзаки, шляпы и самокаты. Зимой – шарфы, перчатки, шапки, весной и осенью – зонты, куртки и рюкзаки. 44 предмета были возвращены владельцам, а остальные – ждут хозяев в бюро.
В первую пятерку потерянных вещей за январь-июнь 2021 года входят:
- Телефоны
- Беспроводные наушники
- Чемодан с церковной одеждой
- Санки
- Массажер для ног
Некоторые вещи вызывают удивление – например, чемодан с церковными вещами. Также весьма странными "потеряшками" стали большая кошка-копилка, один кроссовок и устройство для нагревания табака.
Где можно забрать потерянные вещи в метро
Бюро находок Киевского метрополитена находится на станции "Нивки". Оно работает с 08:00 до 17:00, в пятницу до 15:45. Суббота и воскресенье – выходные дни, а технический перерыв с 12:00 до 12:45.
Стоит отметить, что документы в бюро не хранят, а передают их сотрудникам правоохранительных органов. А за хранение личных вещей в Бюро находок предусмотрена плата.
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