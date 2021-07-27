ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Чемодан с одеждой, кошка-копилка и один кроссовок: что теряют пассажиры в метро Киева

Новина українською →
Киев, Вторник 27 июля 2021 19:58
Чемодан с одеждой, кошка-копилка и один кроссовок: что теряют пассажиры в метро Киева Какие странные вещи теряют пассажиры в метро Киева (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Пассажиры киевского метрополитена часто теряют личные вещи. Обычно это перчатки, зонтики, наушники и другие предметы, которые легко выскальзывают из рук. Однако, среди "потеряшек" сотрудники метрополитена находят и довольно эксклюзивные предметы.

Какие вещи пассажиров обнаружили в метро Киева за 2021 года, рассказали на странице метрополитена в Facebook.

За первое полугодие 2021 года было обнаружено 177 личных предметов. Как отмечают работники подземки, летом пассажиры теряют очки, детские рюкзаки, шляпы и самокаты. Зимой – шарфы, перчатки, шапки, весной и осенью – зонты, куртки и рюкзаки. 44 предмета были возвращены владельцам, а остальные – ждут хозяев в бюро.

В первую пятерку потерянных вещей за январь-июнь 2021 года входят:

  • Телефоны
  • Беспроводные наушники
  • Чемодан с церковной одеждой
  • Санки
  • Массажер для ног

Некоторые вещи вызывают удивление – например, чемодан с церковными вещами. Также весьма странными "потеряшками" стали большая кошка-копилка, один кроссовок и устройство для нагревания табака.

Где можно забрать потерянные вещи в метро

Бюро находок Киевского метрополитена находится на станции "Нивки". Оно работает с 08:00 до 17:00, в пятницу до 15:45. Суббота и воскресенье – выходные дни, а технический перерыв с 12:00 до 12:45.

Стоит отметить, что документы в бюро не хранят, а передают их сотрудникам правоохранительных органов. А за хранение личных вещей в Бюро находок предусмотрена плата.

Напомним, ранее мы писали о том, какие вещи нужно выбросить из дома немедленно.

А также рассказывали, какие вещи в доме могут превратить в банкрота.

Читайте РБК-Украина в Google News
метро потери вещи
LITE
Больше красок: Лилия Ребрик заворожила сочным летним образом
Больше красок: Лилия Ребрик заворожила сочным летним образом