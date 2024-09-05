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"Челсі" перший, "Шахтар" - 81-й: скільки грошей викинули клуби у трансферне вікно

Четвер 05 вересня 2024 09:15
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"Челсі" перший, "Шахтар" - 81-й: скільки грошей викинули клуби у трансферне вікно Футболісти "Челсі" (фото: x.com/chelseafc)
Автор: Styler Editor 4

Авторитетний портал CIES Football Observatory представив список 100 клубів світу, які витратили найбільше грошей у літнє трансферне вікно-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на сайт організації.

Підраховувались усі варіанти підсилення складу - і повноцінні трансфери, і орендні угоди.

Очолив список лондонський "Челсі". Клуб Михайла Мудрика витратив на новачків 1,26 млрд євро - це найвищий показник за всю історію.

Далі йдуть "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед", чиї витрати також перевищили 1 млрд євро.

Шосте місце з 772 млн євро посідає ПСЖ - єдина неанглійська команда в першій сімці. Французький клуб розташувався одразу за "Арсеналом" (798 млн євро) і "Тоттенхемом" (787 млн), але випереджає "Ліверпуль" (735 млн).

Окрім ПСЖ топ-10, де домінують клуби АПЛ, розбавили також "Реал" (720 млн) і "Ювентус" (626 млн).

&quot;Челсі&quot; перший, &quot;Шахтар&quot; - 81-й: скільки грошей викинули клуби у трансферне вікно

Саудівський "Аль-Хіляль" (485 млн євро і 13-е місце) - перший серед команд, що не входять до топ-5 ліг.

У Південній Америці найвищий показник витрат у бразильського "Фламенго" (208 млн євро й 43-є місце).

З українських клубів до топ-100 потрапив лише "Шахтар". За оцінками CIES, "гірники" з урахуванням будь-яких доповнень та виплат кредитів, витратили минулого літа на підсилення складу 89 млн євро та опинилися на 81-му місці.

Загалом у топ-100 представлені клуби з 19 країн. Найбільше представництво у Англії: тут не тільки усі 20 клубів АПЛ, а ще й чотири команди з Чемпіоншипу.

На кого витратився "Шахтар"

Цікаво, що статистика CIES суттєво відрізняється від даних іншого, навіть більш впливового порталу Transfermarkt.

За його даними "Шахтар" придбав влітку двох нових гравців - воротаря Кіріла Фесюна з "Колоса" за 2,7 млн євро та туніського центрального захисника Алаа Грама зі "Сфаксьєна" - за 2 млн. Ще один новачок - хорватський півзахисник Бартол Франьїч поповнив склад за орендним договором з німецьким "Вольфсбургом".

Ще два десятки футболістів "гірники" повернули з оренди. Але більшість з них у команді не затримались - або були продані, або відправилися за новими орендними адресами.

Увесь теперішній склад "Шахтаря" Transfermarkt оцінює у 160 млн євро.

&quot;Челсі&quot; перший, &quot;Шахтар&quot; - 81-й: скільки грошей викинули клуби у трансферне вікно

Новачок "Шахтаря" Кіріл Фесюн (фото: ФК "Колос")

Раніше повідомлялося скільки "Шахтар" та "Динамо" зароблять в основних турнірах ЛЧ та ЛЄ.

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