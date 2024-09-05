"Челси" первый, "Шахтер" - 81-й: сколько денег выбросили клубы в трансферное окно

Авторитетный портал CIES Football Observatory представил список 100 клубов мира, потративших больше денег в летнее трансферное окно-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

Подсчитывались все варианты усиления состава - и полноценные трансферы и арендные сделки.

Возглавил список лондонский "Челси". Клуб Михаила Мудрика потратил на новичков 1,26 млрд евро - это самый высокий показатель за всю историю.

Далее следуют "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", чьи расходы также превысили 1 млрд евро.

Шестое место с 772 млн евро занимает ПСЖ - единственная неанглийская команда в первой семерке. Французский клуб расположился сразу за "Арсеналом" (798 млн евро) и "Тоттенхэмом" (787 млн), но опережает "Ливерпуль" (735 млн).

Кроме ПСЖ топ-10, где доминируют клубы АПЛ, разбавили также "Реал" (720 млн.) и "Ювентус" (626 млн.).

Саудовский "Аль-Хиляль" (485 млн евро и 13-е место) - первый среди команд, не входящих в топ-5 лиг.

В Южной Америке самый высокий показатель расходов у бразильского "Фламенго" (208 млн евро и 43-е место).

Из украинских клубов в топ-100 попал только "Шахтер". По оценкам CIES, "горняки" с учетом любых дополнений и выплат кредитов потратили прошлым летом на усиление состава 89 млн евро и оказались на 81-м месте.

В общей сложности в топ-100 представлены клубы из 19 стран. Наибольшее представительство в Англии: здесь не только все 20 клубов АПЛ, но и четыре команды из Чемпионшипа.

На кого потратился "Шахтер"

Интересно, что статистика CIES существенно отличается от данных другого, даже более влиятельного портала Transfermarkt.

По его данным, "Шахтер" приобрел летом двух новых игроков - вратаря Кирилла Фесюна из "Колоса" за 2,7 млн. евро и тунисского центрального защитника Алаа Грама из "Сфаксьена" - за 2 млн. Еще один новичок - хорватский полузащитник Бартол Франьич пополнил состав по арендному договору с немецким "Вольфсбургом".

Еще два десятка футболистов "горняки" вернули из аренды. Но большинство из них в команде не задержались - либо были проданы, либо отправились по новым арендным адресам.

Весь нынешний состав "Шахтера" Transfermarkt оценивается в 160 млн евро.

Новичок "Шахтера" Кирилл Фесюн (фото: ФК "Колос")