ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стервятник: в Киеве мужчина цинично обокрал погибшего в ДТП (видео)

STYLERЖизнь    09.07.2019 - 08:43
Стервятник: в Киеве мужчина цинично обокрал погибшего в ДТП (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Мужчина воспользовался ситуацией и обокрал автомобиль, в котором водитель погиб

В Киеве на проспекте Победы возле станции метро "Нивки" произошло смертельное ДТП. При этом один их прохожих решил воспользоваться ситуацией и ограбил погибшего водителя. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Авария произошла в воскресенье, 7 июля. Прохожий украл из машины погибшего ударную дрель. Очевидцы преступления догнали вора возле метро "Житомирская".

При этом вор начал возмущаться, когда его сняли на камеру: "Блин, да не надо, ну зачем…".

Стервятник: в Киеве мужчина цинично обокрал погибшего в ДТП (видео)

Скриншот с видео (facebook.com/Key.Ruslan)

Стоит отметить, что в результате данного ДТП автомобиль Chevrolet перевернулся. Полиция устанавливает все детали смертельной аварии.

По словам сестры погибшего, у него осталась жена и трое детей.

Пользователи сети прокомментировали данный инцидент.

  • Это ужас... Человеком это создание тяжело назвать;
  • За гранью понимания. Нет слов;
  • Стервятник;

Стервятник: в Киеве мужчина цинично обокрал погибшего в ДТП (видео)

Скриншот с Facebook

  • Я бы ему эту дрель в одно место закрутила, чтобы другим не повадно было;
  • Больное общество, совсем больное;
  • Шакал;

Стервятник: в Киеве мужчина цинично обокрал погибшего в ДТП (видео)

Скриншот с Facebook

  • С одной стороны, вроде, как и мародерство, с другой машина уедет на штрафплощадку, где снимут и заберут все, что возможно. Ну а хозяину, к сожалению, уже не нужно ничего.
  • У водителя осталось трое детей, представляете, как им теперь жить? Там пол машины инструмента было, знаю точно, погиб мой брат. Так что пострадавшему дрель не понадобится, вы правы, а вот дети и жена, которые лишились единственного кормильца, теперь будут выживать без него. Им будет каждая копейка дорога. Сейчас они, конечно, об этом не думают, потеряли самого родного человека. Но через неделю/две дети, похоронив отца, не перестанут жить/ходить в школу/кушать...

Стервятник: в Киеве мужчина цинично обокрал погибшего в ДТП (видео)Стервятник: в Киеве мужчина цинично обокрал погибшего в ДТП (видео)

Скриншот с Facebook

Напомним, что в Одессе водитель BMW снес людей на тротуаре. Он также пытался скрыться от полиции.

Ранее сообщалось о том, что на Закарпатье пьяный адвокат сбил маленькую девочку.

Такие драконы могут наделать много бед: под Ровно задержали пьяного в стельку водителя В Польше перевернулся автобус с украинцами: водитель признал свою вину
Новости Украины КиевДТП
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь