Стервятник: в Киеве мужчина цинично обокрал погибшего в ДТП (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Мужчина воспользовался ситуацией и обокрал автомобиль, в котором водитель погиб

В Киеве на проспекте Победы возле станции метро "Нивки" произошло смертельное ДТП. При этом один их прохожих решил воспользоваться ситуацией и ограбил погибшего водителя. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Авария произошла в воскресенье, 7 июля. Прохожий украл из машины погибшего ударную дрель. Очевидцы преступления догнали вора возле метро "Житомирская".

При этом вор начал возмущаться, когда его сняли на камеру: "Блин, да не надо, ну зачем…".

Скриншот с видео (facebook.com/Key.Ruslan)

Стоит отметить, что в результате данного ДТП автомобиль Chevrolet перевернулся. Полиция устанавливает все детали смертельной аварии.

По словам сестры погибшего, у него осталась жена и трое детей.

Пользователи сети прокомментировали данный инцидент.

Это ужас... Человеком это создание тяжело назвать;

За гранью понимания. Нет слов;

Стервятник;

Скриншот с Facebook

Я бы ему эту дрель в одно место закрутила, чтобы другим не повадно было;

Больное общество, совсем больное;

Шакал;

Скриншот с Facebook

С одной стороны, вроде, как и мародерство, с другой машина уедет на штрафплощадку, где снимут и заберут все, что возможно. Ну а хозяину, к сожалению, уже не нужно ничего.

У водителя осталось трое детей, представляете, как им теперь жить? Там пол машины инструмента было, знаю точно, погиб мой брат. Так что пострадавшему дрель не понадобится, вы правы, а вот дети и жена, которые лишились единственного кормильца, теперь будут выживать без него. Им будет каждая копейка дорога. Сейчас они, конечно, об этом не думают, потеряли самого родного человека. Но через неделю/две дети, похоронив отца, не перестанут жить/ходить в школу/кушать...

Скриншот с Facebook

Напомним, что в Одессе водитель BMW снес людей на тротуаре. Он также пытался скрыться от полиции.

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