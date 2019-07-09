Стервятник: в Киеве мужчина цинично обокрал погибшего в ДТП (видео)

Мужчина воспользовался ситуацией и обокрал автомобиль, в котором водитель погиб
В Киеве на проспекте Победы возле станции метро "Нивки" произошло смертельное ДТП. При этом один их прохожих решил воспользоваться ситуацией и ограбил погибшего водителя. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Авария произошла в воскресенье, 7 июля. Прохожий украл из машины погибшего ударную дрель. Очевидцы преступления догнали вора возле метро "Житомирская".
При этом вор начал возмущаться, когда его сняли на камеру: "Блин, да не надо, ну зачем…".
Скриншот с видео (facebook.com/Key.Ruslan)
Стоит отметить, что в результате данного ДТП автомобиль Chevrolet перевернулся. Полиция устанавливает все детали смертельной аварии.
По словам сестры погибшего, у него осталась жена и трое детей.
Пользователи сети прокомментировали данный инцидент.
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Напомним, что в Одессе водитель BMW снес людей на тротуаре. Он также пытался скрыться от полиции.
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