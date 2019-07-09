Стерв'ятник: у Києві чоловік цинічно обікрав загиблого у ДТП (відео)

Чоловік скористався ситуацією і обікрав автомобіль, у якому водій загинув
У Києві на проспекті Перемоги біля станції метро "Нивки" сталася смертельна ДТП. При цьому один з перехожих вирішив скористатися ситуацією і пограбував загиблого водія. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.
Аварія сталася в неділю, 7 липня. Перехожий украв з машини загиблого ударний дриль. Очевидці злочину наздогнали злодія біля метро "Житомирська".
При цьому злодій почав обурюватися, коли його зняли на камеру: "Блін, не треба, ну навіщо...".
Скріншот з відео (facebook.com/Key.Ruslan)
Варто зазначити, що в результаті даного ДТП автомобіль Chevrolet перекинувся. Поліція встановлює всі деталі смертельної аварії.
За словами сестри загиблого, у нього залишилася дружина і троє дітей.
Користувачі мережі прокоментували даний інцидент.
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Нагадаємо, що в Одесі водій BMW зніс людей на тротуарі. Він також намагався сховатися від поліції.
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