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Юрий Бардаш объявил о большом сольном концерте в Киеве

Lite » Афиша 03.09.2019 - 16:12
Юрий Бардаш (фото: пресс-служба)
Юрий Бардаш (фото: пресс-служба)

26.10.2019

Первый сольный концерт YOURA пройдет на киностудии им. Довженко! Никаких сопротивлений: одержимость внутренними импульсами и чувствами.

Юрий Бардаш объявил о большом сольном концерте в Киеве. Мистический, колкий YOURA продолжает оставаться самым загадочным проектом в музыкальной индустрии. Его редкие выступления кардинально отличаются от всех, и остро отсекают штампованные массы.

YOURA - PRAKTIKA

Проект YOURA в живом исполнении — это честный разговор артиста со зрителем и прямой взаимообмен лютой силы. Звучание треков из полноформатного альбома «PLAN B» и дебютного ЕР «PREDICTOR» как шпоры, пронизывают насквозь только исключительных поклонников. С теми, кто не боится познать симбиоз «поступков, чувств, эмоций, страха и паники» .

Встретимся на долгожданном, первом большом сольном концерте YOURA в Киеве, 26 октября, киностудия им. Довженко.

Билеты можно купить здесь!

Юрий Бардаш объявил о большом сольном концерте в Киеве

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