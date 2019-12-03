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Людина прагне до миру: український продюсер розповів Дудю про Зеленського

STYLERПерсони    03.12.2019 - 16:11
Людина прагне до миру: український продюсер розповів Дудю про Зеленського
Юрій Бардаш розповів про Зеленського (Колаж РБК-Україна)

Юрій Бардаш дав інтерв'ю Юрію Дудю і розповів про своє ставлення до Володимира Зеленського

Український продюсер Юрій Бардаш розповів про своє ставлення до президента Володимира Зеленського в інтерв'ю московському журналісту Юрію Дудю. Учасник і продюсер групи "Гриби", яка завершила свою творчість, і колективу Quest Pistols зазначив, що особисто він не знайомий з головою держави, але всіляко його підтримує, адже, за його словами, Зеленський прагне до миру.

"Я не знайомий з ним. Ми не перетиналися", - відповів Бардаш на питання Дудя, чи знайомий він з президентом.

"Я буду підтримувати свого президента. Це людина, що прагне до миру в Україні". Як ще я можу до нього відноситься?" - резюмував Бардаш.

Відзначимо, що сам Юрій Бардаш провів перші 4 роки життя в дитбудинку. Своїх батьків він ніколи не бачив і виріс в місті Алчевську Луганської області.

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