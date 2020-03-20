Человечеству грозит опасность: Билл Гейтс предсказал эпидемию еще два года назад

Билл Гейтс предсказал появление коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Билл Гейтс в 2018 году предсказал страшную катастрофу, связанную с болезнью

Коронавирус отправил на карантин практически весь мир и по состоянию на 20 марта зарегистрировано более 246 тысяч заболевших, более 10 тысяч погибших и 86 тысяч выздоровевших.

Пандемию страшного вируса ранее предсказывала Ванга и выяснилось, что в 2018 году Билл Гейтс упомянул о том, что человечеству грозит страшная опасность. Такое заявление он сделал в интервью изданию "Факты".

Самый богатый человек мира рассказал журналистам после ухода из компании Microsoft о том, что его тревожит три проблемы, перед которыми оказалось все человечество и одной из них он назвал именно эпидемию.

"Сейчас я занимаюсь будущим в гораздо большей мере, чем раньше. Человечеству грозит серьезная опасность, о которой многие из нас даже не подозревают или не задумываются", - сказал Билл Гейтс.

Он уточнил, что речь идет о трех вызовах для человечества, которые так или иначе связаны со здравоохранением.

"Меня беспокоят три вызова, и все они так или иначе связаны со здравоохранением. Перечислю их: сопротивляемость вирусов имеющимся антибиотикам, сокращение финансирования правительственных программ по улучшению медицины в беднейших странах, пандемия неизвестной пока болезни, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) так и называет — "болезнь Икс". Мы не готовы к ее появлению. Именно поэтому она может стать глобальной пандемией. Угроза, исходящая от неизвестного патогена высока, смертельно опасна и стремительна. И это не мои фантазии. Угроза реальна", - сказал он и добавил, что ученые пока не могут сказать, что же это за болезнь.

"Это может быть очередной мутировавший вирус гриппа. Или что-то другое. Проблема заключается в том, что чувство опасности у правительств разных стран мира притупилось. И виноваты в этом эпидемии свиного гриппа и Эболы, которые вспыхнули в 2014 году. С ними удалось справиться довольно быстро. И люди думают, что так будет и с другими эпидемиями…", - объяснил Гейтс.

Напомним, ранее мы писали о том, что свои предсказания по поводу вируса сделала предсказательница Ванга.