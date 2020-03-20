ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Человечеству грозит опасность: Билл Гейтс предсказал эпидемию еще два года назад

STYLERКоронавирус    20.03.2020 - 15:56
Человечеству грозит опасность: Билл Гейтс предсказал эпидемию еще два года назад
Билл Гейтс предсказал появление коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Билл Гейтс в 2018 году предсказал страшную катастрофу, связанную с болезнью

Коронавирус отправил на карантин практически весь мир и по состоянию на 20 марта зарегистрировано более 246 тысяч заболевших, более 10 тысяч погибших и 86 тысяч выздоровевших.

Пандемию страшного вируса ранее предсказывала Ванга и выяснилось, что в 2018 году Билл Гейтс упомянул о том, что человечеству грозит страшная опасность. Такое заявление он сделал в интервью изданию "Факты".

Самый богатый человек мира рассказал журналистам после ухода из компании Microsoft о том, что его тревожит три проблемы, перед которыми оказалось все человечество и одной из них он назвал именно эпидемию.

"Сейчас я занимаюсь будущим в гораздо большей мере, чем раньше. Человечеству грозит серьезная опасность, о которой многие из нас даже не подозревают или не задумываются", - сказал Билл Гейтс.

Он уточнил, что речь идет о трех вызовах для человечества, которые так или иначе связаны со здравоохранением.

"Меня беспокоят три вызова, и все они так или иначе связаны со здравоохранением. Перечислю их: сопротивляемость вирусов имеющимся антибиотикам, сокращение финансирования правительственных программ по улучшению медицины в беднейших странах, пандемия неизвестной пока болезни, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) так и называет — "болезнь Икс". Мы не готовы к ее появлению. Именно поэтому она может стать глобальной пандемией. Угроза, исходящая от неизвестного патогена высока, смертельно опасна и стремительна. И это не мои фантазии. Угроза реальна", - сказал он и добавил, что ученые пока не могут сказать, что же это за болезнь.

"Это может быть очередной мутировавший вирус гриппа. Или что-то другое. Проблема заключается в том, что чувство опасности у правительств разных стран мира притупилось. И виноваты в этом эпидемии свиного гриппа и Эболы, которые вспыхнули в 2014 году. С ними удалось справиться довольно быстро. И люди думают, что так будет и с другими эпидемиями…", - объяснил Гейтс.

Напомним, ранее мы писали о том, что свои предсказания по поводу вируса сделала предсказательница Ванга.

700 украинцев бросили на произвол судьбы на Шри-Ланке: ситуация ухудшается Коронавирус отправил Елизавету II на карантин: королева обратилась к британцам
Новости Украины КоронавирусЭпидемияпредсказания
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь