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В Италии массово гибнут украинцы: число жертв коронавируса пугает

STYLERКоронавирус    20.03.2020 - 12:55
В Италии массово гибнут украинцы: число жертв коронавируса пугает
Украинцы погибают от коронавируса в Италии (Коллаж РБК-Украина)

В Италии от коронавируса погибли украинцы

Коронавирус продолжает забирать жизни людей и по состоянию на 20 марта в Украине зарегистрировано 26 случаев заражения, в том числе и три смерти. Однако украинцы гибнут от коронавируса не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Как сообщает глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий, в провинции Бергамо умерла женщина родом из Львовской области и по предварительным данным – от COVID-2019.

"Сообщают наши соотечественники, что 19 марта, в городке Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо, от коронавируса умерла еще одна гражданка Украины, Галина, из Львовской области. Это уже вторая жертва коронавируса среди украинской общины в Италии. Вечная память и сочувствие родным", - написал Городецкий.

Он добавил, что по информации от представителей украинской общины в Италии, это уже шестая смерть в этой стране, а не вторая. Также уточняется, что погибшая украинка была родом из Сокальского района Львовской области.

В Италии массово гибнут украинцы: число жертв коронавируса пугаетСкриншот

В Италии по данным представителей общины погибли от коронавируса еще пять человек:

  • Пани Ольга, 59 лет, умерла в Бергамо 9 марта.
  • Пани Надя, 71 год, умерла 13 марта в провинции Тревизо.
  • Пани Мария, 67 лет, похоронили в Италии.
  • Пани Раиса, 65 лет, город Кьяри.
  • Также стало известно о смерти мужчины, 1980 года рождения из города Ровато.

В Италии массово гибнут украинцы: число жертв коронавируса пугает

Единственный официально подтвержденный случай – это смерть украинки Раисы Малышевой из города Брешиа 13 марта. В Министерстве иностранных дел подтвердили информацию о ее гибели. По остальным случаям на данный момент официального подтверждения нет.

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