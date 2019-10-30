Человечеству грозит новая смертельная опасность: что нас ждет

Глобальное потепление несет в себе новую опасность (Иллюстративное фото: wisegeek.com)

Ученые проанализировали угрозы из-за глобального изменения климата

Австралийские ученые заявили о новой угрозе, связанной с глобальным потеплением - согласно прогнозам, оно может привести к росту заболеваний, вызванных недостаточным питанием и потерей аппетита из-за воздействия тепла. Об этом пишет издание EurekAlert!.

Исследователи из университета Монаш под руководством доцента кафедры экологической эпидемиологии и биостатистики Юминга Гуо проанализировали данные ежедневной госпитализации, охватывающие почти 80% населения Бразилии в период с 2000 по 2015 год.

Была изучена связь между среднесуточными температурами и госпитализацией в связи с недоеданием в соответствии с Международной классификацией болезней.

Глобальное потепление может привести к росту заболеваний, вызванных недостаточным питанием и потерей аппетита (Иллюстративное фото: wisegeek.com)

Ученые обнаружили, что на каждый 1 градус (по Цельсию) среднесуточного повышения температуры в жаркое время года число госпитализаций по причине недостаточного питания возрастало на 2,5%.

"Связь между повышением температуры и госпитализацией в связи с недостаточным питанием больше всего проявилась у людей старше 80 лет и тех, кто в возрасте от 5 до 19 лет", - рассказали исследователи.

По их оценкам, 15,6% госпитализаций в связи с недостаточным питанием можно объяснить тепловым воздействием.

Повышение температуры может вызвать заболевание из-за недоедания несколькими способами:

Снижение аппетита

Провоцирование большего потребления алкоголя

Снижение мотивации или способности делать покупки и готовить

Усугубление недоедания, что приведет к госпитализации

Ухудшение уже нарушенного пищеварения и всасывания у человека за счет увеличения желудочно-кишечной заболеваемости

Нарушение терморегуляции.

Исследование опубликовано в PLOS Medicine 30 октября.

"По оценкам, изменение климата сократит глобальную доступность продовольствия на 3,2% и, таким образом, приведет к возникновению около 30 тысяч случаев недостаточного веса и смертей к 2050 году", - говорится в публикации.

Изменение климата сократит глобальную доступность продовольствия (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Также ученые заявили, что более 15% госпитализаций из-за недостаточного питания могли быть связаны с воздействием тепла в Бразилии в течение периода их исследования.

Есть предположение, что изменения климата могут не только увеличить уровень недоедания в некоторых районах земного шара (преимущественно в странах с низким и средним уровнем дохода), но в то же время нанести ущерб способности людей адаптироваться к прогнозируемым повышениям температуры.