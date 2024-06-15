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"Чекаю пояснень". Військова з позивним "Піранька" емоційно відреагувала на рекламу білизни з Кравець

Юлія Мала (фото: instagram.com/mala_yuliia)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишня актриса студії "Квартал 95" і телеведуча Олена Кравець днями опинилася в центрі скандалу, пов'язаного з військовими. Зірка прорекламувала жіночу білизну українського бренду Brabrabra від імені бойового медика з позивним "Піранька". Реакція сержантки не змусила на себе довго чекати.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram військовослужбовиці Юлії Малої.

Бойовий медик обурилася через рекламу з Кравець

Так, бойова медикиня наголосила, що ні з ким не спілкувалася з приводу рекламного банеру, а тим паче не давала згоди на використання свого імені.

"Чекаю ваших пояснень, чому ви піаритеся на мені і коли я давала вам право говорити від мого імені? Інтерв'ю я не давала і тим більше не дозволяла говорити від мого імені", - написала вона.

Бойовий медик обурилася через рекламу з Кравець (фото: instagram.com/mala_yuliia)

У свою ж чергу власники бренду Brabrabra заявили, що взаємодіють із захисницями через партнерські фонди.

Представники компанії вибачилися за непорозуміння, що виникло, і пообіцяли надалі не використовувати імена та цитати без особистої згоди військових.

Brabrabra вибачилися за рекламний банер (фото: instagram.com/brabrabra.ua)

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