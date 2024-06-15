"Чекаю пояснень". Військова з позивним "Піранька" емоційно відреагувала на рекламу білизни з Кравець

Бойовий медик обурилася через рекламу з Кравець

Так, бойова медикиня наголосила, що ні з ким не спілкувалася з приводу рекламного банеру, а тим паче не давала згоди на використання свого імені.

"Чекаю ваших пояснень, чому ви піаритеся на мені і коли я давала вам право говорити від мого імені? Інтерв'ю я не давала і тим більше не дозволяла говорити від мого імені", - написала вона.

Бойовий медик обурилася через рекламу з Кравець (фото: instagram.com/mala_yuliia)

У свою ж чергу власники бренду Brabrabra заявили, що взаємодіють із захисницями через партнерські фонди.

Представники компанії вибачилися за непорозуміння, що виникло, і пообіцяли надалі не використовувати імена та цитати без особистої згоди військових.

Brabrabra вибачилися за рекламний банер (фото: instagram.com/brabrabra.ua)