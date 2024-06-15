"Жду объяснений". Военная с позывным "Пиранька" эмоционально отреагировала на рекламу белья c Кравец

Боевой медик возмутилась из-за рекламы c Кравец

Так, боевой медик подчеркнула, что ни с кем не общалась по поводу рекламного баннера, а тем более не давала согласия на использование своего имени.

"Жду ваших объяснений, почему вы пиаритесь на мне и когда я давала вам право говорить от моего имени? Интервью я не давала и тем более не позволяла говорить от моего имени", - написала она.

Боевой медик возмутилась из-за рекламы с Кравец (фото: instagram.com/mala_yuliia)

В свою очередь владельцы бренда Brabrabra заявили, что взаимодействуют с защитницами через партнерские фонды.

Представители компании извинились за возникшее недоразумение и пообещали в дальнейшем не использовать имена и цитаты без личного согласия военных.

Brabrabra извинились за рекламный баннер (фото: instagram.com/brabrabra.ua)