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"Жду объяснений". Военная с позывным "Пиранька" эмоционально отреагировала на рекламу белья c Кравец

Юлия Мала (фото: instagram.com/mala_yuliia)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывшая актриса студии "Квартал 95" и телеведущая Елена Кравец на днях оказалась в центре скандала, связанного с военными. Звезда прорекламировала женское белье украинского бренда Brabrabra от имени боевого медика с позывным "Пиранька". Реакция сержантки не заставила себя долго ждать.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram военнослужащей Юлии Малой.

Боевой медик возмутилась из-за рекламы c Кравец

Так, боевой медик подчеркнула, что ни с кем не общалась по поводу рекламного баннера, а тем более не давала согласия на использование своего имени.

"Жду ваших объяснений, почему вы пиаритесь на мне и когда я давала вам право говорить от моего имени? Интервью я не давала и тем более не позволяла говорить от моего имени", - написала она.

Боевой медик возмутилась из-за рекламы с Кравец (фото: instagram.com/mala_yuliia)

В свою очередь владельцы бренда Brabrabra заявили, что взаимодействуют с защитницами через партнерские фонды.

Представители компании извинились за возникшее недоразумение и пообещали в дальнейшем не использовать имена и цитаты без личного согласия военных.

Brabrabra извинились за рекламный баннер (фото: instagram.com/brabrabra.ua)

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Елена Кравец95-й кварталЗвезды шоу-бизнеса