Не чекайте болю: гінеколог назвала 6 способів, які допоможуть жінкам під час менструації

Біль при місячних знайома більшості жінок. Хтось переносить менструацію легко, а деяким щастить менше. Деякі способи допоможуть уникнути болю.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти Sviy.doc.
Лікар акушер-гінеколог Елені Чолас розповіла, що на жаль менструація досі не причина, щоб взяти лікарняний чи отримати вихідний.
Під час менструації слизова оболонка матки відторгає поверхневий шар ендометрію, при цьому можуть частково пошкоджуватися дрібні спіральні судинки матки, які якраз зумовлюють кровотечу.
Паралельно під час цього процесу, для того, щоб відторгнути цей ендометрій, матка періодично скорочується та спазмується. Такі активні рухи матки можуть викликати біль.
За словами лікаря, найчастіше біль виникає:
Мова йде про первинну дисменорею:
Під час вторинної дисменореї:
Гінеколог назвала 6 способів самодопомоги, щоб зменшити біль під час менструації:
Під час менструації рекомендується поменше сидіти. Лягайте на живіт і зігніть ноги в колінах. Також можна лягти на бік в позі ембріона.
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