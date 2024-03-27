Не ждите боли: гинеколог назвала 6 способов, которые помогут женщинам во время менструации

Когда возникает боль

Врач акушер-гинеколог Елени Чолас рассказала, что, к сожалению, менструация до сих пор не причина, чтобы взять больничный или получить выходной.

Во время менструации слизистая матки отторгает поверхностный слой эндометрия, при этом частично могут повреждаться мелкие спиральные сосуды матки, которые как раз обуславливают кровотечение.

Параллельно во время этого процесса, для того чтобы отторгнуть этот эндометрий, матка периодически сокращается и спазмируется. Такие активные движения матки могут вызвать боль.

По словам врача, чаще боль возникает:

в первый день критических дней

за день до менструации

наибольшая боль возникает через 24 часа после первой крови и проходит через 3 дня.

Причины боли

Речь идет о первичной дисменорее:

неизменно возникает боль во время менструации

боль спазматическая, накладывается на постоянную боль внизу живота

недомогание, усталость, тошнота, рвота, диарея, боли в пояснице и головная боль

Во время вторичной дисменореи:

симптомы обусловлены аномалиями органов

гормональные заболевания

кисты и опухоли яичников

воспалительные заболевания

Как избежать боли

Гинеколог назвала 6 способов самопомощи, чтобы уменьшить боль во время менструации:

регулярные физические нагрузки

прием обезболивающих (ибупрофен-нурофен 800) за 24 часа до начала критических дней или с первой кровью (не ждать болезненных ощущений)

теплая ванна, душ

грелка на низ живота

шерстяной пояс

еще существуют греющие пластыри при менструальных болях

Во время менструации рекомендуется поменьше сидеть. Ложитесь на живот и согните ноги в коленях. Также можно лечь на бок в позе эмбриона.