Не ждите боли: гинеколог назвала 6 способов, которые помогут женщинам во время менструации

Боль при месячных знакома большинству женщин. Кто-то переносит менструацию легко, а некоторым везет меньше. Некоторые способы помогут избежать боли.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества Sviy.doc.
Врач акушер-гинеколог Елени Чолас рассказала, что, к сожалению, менструация до сих пор не причина, чтобы взять больничный или получить выходной.
Во время менструации слизистая матки отторгает поверхностный слой эндометрия, при этом частично могут повреждаться мелкие спиральные сосуды матки, которые как раз обуславливают кровотечение.
Параллельно во время этого процесса, для того чтобы отторгнуть этот эндометрий, матка периодически сокращается и спазмируется. Такие активные движения матки могут вызвать боль.
По словам врача, чаще боль возникает:
Речь идет о первичной дисменорее:
Во время вторичной дисменореи:
Гинеколог назвала 6 способов самопомощи, чтобы уменьшить боль во время менструации:
Во время менструации рекомендуется поменьше сидеть. Ложитесь на живот и согните ноги в коленях. Также можно лечь на бок в позе эмбриона.
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