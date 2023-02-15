Чекати вже недовго! Народний синоптик сказав, коли в Україну прийде весняне тепло

Якою буде погода у другій половині лютого?

За прогнозом експерта, в останню декаду лютого погода в Україні буде відносно тепла.

Температура повітря очікується на рівні -3...+3 градуси вночі та +4...+9 вдень, але буде волого.

Коли прийде потепління?

Підвищення денних температур відбудеться вже на початку березня з приходом календарної весни. Температура буде в межах +9…+11, на Заході країни - до +10…+13.

Опадів буде небагато, а сонця побільшає. У другій половині березня також варто очікувати тепла.

"Подібна погода в Україні протримається і другу декаду місяця. Наприкінці березня стане більше хмар, але ще сильніше потеплішає. На Заході та Півдні можуть бути періоди, коли температура сягатиме +14...+18 градусів", - повідомив Щедрін.

А ось перед Великоднем на початку квітня в Україні прогнозується похолодання.

"У Карпатах можливий сніг, а на решті території України - перші весняні зливи та грози. Така погода буде недовго. Вже з другої декади місяця по всій країні розпочнеться тенденція майже літньої погоди", - резюмував синоптик.

Яку весну передбачив бабак Тимко?

До речі, відомий віщун погоди Тимко III передбачив, що весна 2023 року настане в середині березня.

Саме тоді й очікується потепління.