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Ждать уже недолго! Народный синоптик сказал, когда в Украину придет весеннее тепло

Погода в Украине весной будет соответствовать сезону (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине в конце февраля порадует жителей страны температурой воздуха, а весеннее тепло не заставит себя ждать. Потепление придет уже в марте, с началом календарной весны.

Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Станислав Щедрин в комментарии "Радио Трек".

Какой будет погода во второй половине февраля?

По прогнозу эксперта, в последнюю декаду февраля погода в Украине будет относительно теплой.

Температура воздуха ожидается на уровне -3...+3 градуса ночью и +4...+9 днем, но будет влажно.

Когда придет потепление?

Повышение дневных температур произойдет уже в начале марта, с приходом календарной весны. Температура будет в пределах +9…+11, на Западе страны - до +10…+13.

Осадков будет немного, а солнца станет больше. Во второй половине марта также стоит ожидать тепла.

"Подобная погода в Украине продержится и вторую декаду месяца. В конце марта станет больше туч, но еще сильнее потеплеет. На Западе и Юге могут быть периоды, когда температура будет достигать +14...+18 градусов", - сообщил Щедрин.

А вот перед Пасхой, в начале апреля в Украине прогнозируется похолодание.

"В Карпатах возможен снег, а на остальной территории Украины - первые весенние ливни и грозы. Такая погода будет недолго. Уже со второй декады месяца по всей стране начнется тенденция почти летней погоды", - резюмировал синоптик.

Какую весну предсказал сурок Тимко?

Кстати, известный прорицатель погоды Тимко III предсказал, что весна в 2023 году наступит в середине марта.

Именно тогда и можно ожидать потепления.

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