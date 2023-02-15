Ждать уже недолго! Народный синоптик сказал, когда в Украину придет весеннее тепло

Какой будет погода во второй половине февраля?

По прогнозу эксперта, в последнюю декаду февраля погода в Украине будет относительно теплой.

Температура воздуха ожидается на уровне -3...+3 градуса ночью и +4...+9 днем, но будет влажно.

Когда придет потепление?

Повышение дневных температур произойдет уже в начале марта, с приходом календарной весны. Температура будет в пределах +9…+11, на Западе страны - до +10…+13.

Осадков будет немного, а солнца станет больше. Во второй половине марта также стоит ожидать тепла.

"Подобная погода в Украине продержится и вторую декаду месяца. В конце марта станет больше туч, но еще сильнее потеплеет. На Западе и Юге могут быть периоды, когда температура будет достигать +14...+18 градусов", - сообщил Щедрин.

А вот перед Пасхой, в начале апреля в Украине прогнозируется похолодание.

"В Карпатах возможен снег, а на остальной территории Украины - первые весенние ливни и грозы. Такая погода будет недолго. Уже со второй декады месяца по всей стране начнется тенденция почти летней погоды", - резюмировал синоптик.

Какую весну предсказал сурок Тимко?

Кстати, известный прорицатель погоды Тимко III предсказал, что весна в 2023 году наступит в середине марта.

Именно тогда и можно ожидать потепления.