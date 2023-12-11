"Чекаємо у Бахмуті з концертом". Запроданку Ані Лорак захейтили за святкове фото

Співачка-зрадниця Ані Лорак у черговий раз нарвалася на критику у соцмережах після публікації святкового фото. Поки її батьківщину нещадно обстрілюють росийські війська, мовчунка робить вигляд, що нічого не відбувається.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.