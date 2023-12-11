"Чекаємо у Бахмуті з концертом". Запроданку Ані Лорак захейтили за святкове фото
Співачка-зрадниця Ані Лорак у черговий раз нарвалася на критику у соцмережах після публікації святкового фото. Поки її батьківщину нещадно обстрілюють росийські війська, мовчунка робить вигляд, що нічого не відбувається.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.
Ані Лорак спровокувала мережу новим дописом
Артистка оприлюднила світлину, на якій вона позує разом із донькою Софією та домашнім улюбленцем на фоні ялинки удома.
"Ми посилаємо вам посмішку! Цього року мені захотілося додати в наш дім особливого та унікального святкового оформлення", - підписала знімок запроданка.
Ані Лорак з донькою (фото: instagram.com/anilorak)
Українці захейтили співачку за святкове фото
Користувачі мережі емоційно відреагували на "щасливу" публікацію мовчунки.
- Запрошуємо на святкову ялинку під Бахмут! Будете посилати улибку звідти
- Шахіда вам до свята і не одного
- Які приголомшливі, сліпучі і просто неймовірні колаборантки! Тільки матуся звісно не зрівняється. Буковинка Кароліна Куйок, дуже чекаємо в Бахмуті з концертом
- Одна зневага і ненависть
- А у цей час в України гибнуть діти! А у неї посмішка
Ані Лорак з донькою (фото: instagram.com/anilorak)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відома українська ведуча замінить Максима Галкіна на головному пропагандистському каналі РФ.
Також ми писали, що Санту Дімопулос "заклювали" за ретрит на Балі, але співачка "огризнулася" у відповідь.