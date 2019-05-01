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В Чехии россиян-крымнашистов выперли из отеля: все детали

STYLERЖизнь    01.05.2019 - 14:10
В Чехии россиян-крымнашистов выперли из отеля: все детали
Фото: соцсети

Суд в Чехии оправдал владельца отеля, который отказался селить россиян

В Чехии владелец отеля отказался селить россиян из-за аннексии Крыма. Конституционный суд вынес решение касательно данного дела и оправдал мужчину. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

В марте 2014 года Томаш Крчмарж, который является владельцем четырехзвездочного отеля Brioni Boutique в городе Острава, вывесил объявление, что из-за аннексии Россией Крыма российских граждан здесь поселять не будут. Однако было определенное условие при котором он обещал пересмотреть свои взгляды: например, отель соглашается поселить россиян, если они письменно осудят аннексию полуострова.

Торговая инспекция назвала это дискриминацией и оштрафовала мужчину на 50 тысяч крон, с чем обвиняемый не согласился и начал судиться. Один из судов уменьшил ему сумму штрафа в десять раз, однако бизнесмен требовал полного оправдания. В конечном итоге Конституционный суд Чехии стал на его сторону. 

 

Фото: (facebook.com/yevhen.perebyinis)

Высшая судебная инстанция страны объявила, что в действиях Крчмаржа не было дискриминации. Судьи отметили, что аннексия Крыма противоречит основополагающим принципам международного права, сославшись на позицию международных организаций и МИД Чехии.

Напомним, что министерство информационной политики транслировало в аэропорту "Борисполь" видеоролик, в котором Украины была изображена без Крыма.

Ранее в ходе первого тура выборов на одном из избирательных участков Киева разгорелся скандал после того, как там заметили большое изображение Украины без Крыма.

До этого в 2018 году разгорелся скандал после того, как в Книге рекордов Гиннеса оккупированный Севастополь был обозначен как российский город.

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