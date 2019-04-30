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Мининформполитики в "Борисполе" показало карту Украины без Крыма

Новости » Общество    30.04.2019 - 14:54
Мининформполитики в "Борисполе" показало карту Украины без Крыма
Фото: аэропорт "Борисполь" (УНИАН)

Полиция открыло дело за посягательство на целостность Украины

Министерство информационной политики транслировало в аэропорту "Борисполь" видеоролик, в котором Украины была изображена без Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Сообщается, что вчера в полицию обратился один из пассажиров аэропорта "Борисполь", который сообщил о трансляции ролика с изображением Украины без Крыма. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

"Предварительно установлено, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило на предприятие из Министерства информационной политики", - говорится в сообщении.

Мининформполитики в &quot;Борисполе&quot; показало карту Украины без Крыма

Фото: кадр из видеоролика (npu.gov.ua)

Напомним, ранее в ходе первого тура выборов на одном из избирательных участков Киева разгорелся скандал после того, как там заметили большое изображение Украины без Крыма.

До этого в 2018 году разгорелся скандал после того, как в Книге рекордов Гиннеса оккупированный Севастополь был обозначен как российский город.

 

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