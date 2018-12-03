МИД отреагировал на скандал с обозначением Севастополя в Книге рекордов Гиннеса

Иллюстративное фото (Alexander Aksakov/Getty Images)

Книга рекордов Гиннеса выдала сертификат, в котором Севастополь указан российским

Министерство иностранных дел Украины работает над исправлением обозначения оккупированного Севастополя (Крым) как российского города в Книге рекордов Гиннеса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост спикера МИД Украины Екатерины Зеленко в Twitter.

По ее словам, дипломаты работают над исправлением обозначения Севастополя в Книге рекордов Гиннеса.

"Крым - это Украина. Рекорды должны быть честными", - добавила Зеленко.

Отметим, ранее издание "Громадське" сообщило, что гражданин Беларуси Александр Бендиков получил сертификат Книги рекордов Гиннеса, в котором Севастополь, где он установил рекорд, обозначен российским городом.

Напомним, в середине ноября сообщалось, что Нацрада проведет внеплановую проверку NewsOne из-за карты Украины без Крыма. В передаче "Утро с NewsOne" в прямом эфире была показана карта Европы, на которой материковую часть Украины выделили цветом без учета оккупированного Крыма. При этом полуостров был выделен цветом, идентичным с Российской Федерацией.

Отметим, ранее Украина направила России ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в аннексированный Крым.