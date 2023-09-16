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Check-up обстеження сучасної жінки. Гінеколог розповіла, що входить у цей список

Жііночий Check-up важливий для здоров'я жінок (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Жіноче здоров’я - це дуже важлива тема, на яку, чомусь, більшість говорити соромиться. А дарма, адже це частина жіночої природи та існування, яка має бути у порядку.

Гінекологія - це важлива складова життя кожної жінки у будь-якому віці. Звісно, чудово, якщо вас нічого не турбує, але краще бути впевненою у своєму здоров’ї. І в цьому допомагає Check-up.

Акушер-гінеколог Оксана Палеха розповідає Styler, чому жінки мають час від часу здійснювати Check-up, і назвала процедури, які мають входити в нього.

Для чого потрібно проходити профогляди та обстеження? 

Як каже Ксенія, "будь-яке захворювання простіше попередити, ніж лікувати". Це здорова і доросла позиція жінки, бо турбота про себе і своє здоров’я - свідчить про серйозність і любов до себе. 

Жіночий Check-up - це необхідна міра, заради попередження своїх проблем. Якщо ви молода жінка, вам потрібно перевірятися для впевненості у нормальному функціонуванню органів малого таза та впевненості у здоровому способі вашого статевого життя. 

А якщо ви вже зріла жінка, то варто відстежувати зміни у своєму організмі та бути готовою до клімаксу та розуміти його наслідки. 

Часто ознаками певних проблем бувають навіть прості болі при критичних днях - так не має бути, але більшість дівчат живуть з ними та вважають це за норму. 

Про які обстеження важливо не забувати жінкам?

  • Консультація з акушер-гінекологом 
  • Огляд на кріслі в дзеркалах (для дівчат, які живуть статевим життям) або бімануальне обстеження на кріслі для тих, хто ні. 
  • Обов’язкове взяття мазків (пап-тест шийки-матки, мазок на ВПЧ, мікроскопія вагінальних виділень, мазки на інфекції - за показниками)
  • Кольпоскопія шийки матки
  • Огляд молочних залоз
  • УЗД органів малого таза
  • УЗД молочних залоз до 40 років
  • УЗД щитовидної залози
  • Мамографія після 40 років (1 раз на рік)
  • Загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, ліпідограма.
  • Обстеження на ВІЛ, сифіліс, гепатит
  • Для жінок після 40 - ЕКГ, консультація кардіолога. 

Ось такий список Check-up і є обстеженням свого здоров’я для сучасної жінки. 

Як часто потрібно проходити Check-up? 

За рекомендацією Ксенії, Check-up варто проходити раз на рік.

Але якщо з’являються дивні відчуття та виділення, болі та дискомфорт - необхідно негайно записатися на консультацію до гінеколога. 

Раніше ми розповідали про три найважливіших питання про жіноче здоров'я.

А також про те, що категорично не можна робити жінкам.

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