Check-up обстеження сучасної жінки. Гінеколог розповіла, що входить у цей список

Жіноче здоров’я - це дуже важлива тема, на яку, чомусь, більшість говорити соромиться. А дарма, адже це частина жіночої природи та існування, яка має бути у порядку.
Гінекологія - це важлива складова життя кожної жінки у будь-якому віці. Звісно, чудово, якщо вас нічого не турбує, але краще бути впевненою у своєму здоров’ї. І в цьому допомагає Check-up.
Акушер-гінеколог Оксана Палеха розповідає Styler, чому жінки мають час від часу здійснювати Check-up, і назвала процедури, які мають входити в нього.
Як каже Ксенія, "будь-яке захворювання простіше попередити, ніж лікувати". Це здорова і доросла позиція жінки, бо турбота про себе і своє здоров’я - свідчить про серйозність і любов до себе.
Жіночий Check-up - це необхідна міра, заради попередження своїх проблем. Якщо ви молода жінка, вам потрібно перевірятися для впевненості у нормальному функціонуванню органів малого таза та впевненості у здоровому способі вашого статевого життя.
А якщо ви вже зріла жінка, то варто відстежувати зміни у своєму організмі та бути готовою до клімаксу та розуміти його наслідки.
Часто ознаками певних проблем бувають навіть прості болі при критичних днях - так не має бути, але більшість дівчат живуть з ними та вважають це за норму.
Ось такий список Check-up і є обстеженням свого здоров’я для сучасної жінки.
За рекомендацією Ксенії, Check-up варто проходити раз на рік.
Але якщо з’являються дивні відчуття та виділення, болі та дискомфорт - необхідно негайно записатися на консультацію до гінеколога.
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