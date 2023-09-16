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Check-up обследование современной женщины. Гинеколог рассказала, что входит в этот список

Женский Check-up важен для здоровья женщин (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Женское здоровье - это очень важная тема, на которую, почему-то, большинство говорить стесняется. А зря, ведь это часть женской природы и существования, которая должна быть в порядке.

Гинекология - это важная составляющая жизни каждой женщины в любом возрасте. Конечно, здорово, если вас ничего не беспокоит, но лучше быть уверенной в своем здоровье. И в это помогает Check-up.

Акушер-гинеколог Оксана Палеха рассказывает Styler, почему женщины должны время от времени совершать Check-up, и назвала процедуры, которые должны входить в него.

Зачем нужно проходить профосмотры и обследования?

Как говорит Ксения, "любое заболевание проще предупредить, чем лечить". Это здоровая и взрослая позиция женщины, потому что забота о себе и своем здоровье - свидетельствует о серьезности и любви к себе.

Женский Check-up - это необходимая мера, ради предупреждения своих проблем. Если вы молодая женщина, вам нужно проверяться для уверенности в нормальном функционировании органов малого таза и уверенности в здоровом образе вашей половой жизни.

А если вы уже зрелая женщина, то следует отслеживать изменения в своем организме и быть готовыми к климаксу и понимать его последствия.

Часто признаками определенных проблем бывают даже простые боли при критических днях – так не должно быть, но большинство девушек живут с ними и считают это нормой.

О каких обследованиях важно не забывать женщинам?

  • Консультация с акушер-гинекологом
  • Обзор на кресле в зеркалах (для девушек, которые живут половую жизнь) или бимануальное обследование на кресле для тех, кто нет.
  • Обязательное взятие мазков (пап-тест шейки-матки, мазок на ВПЧ, микроскопия влагалищных выделений, мазки на инфекции - по показателям)
  • Кольпоскопия шейки матки
  • Обзор молочных желез
  • УЗИ органов малого таза
  • УЗИ молочных желез до 40 лет
  • УЗИ щитовидной железы
  • Маммография после 40 лет (1 раз в год)
  • Общий анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи, липидограмма.
  • Обследование на ВИЧ, сифилис, гепатит
  • Для женщин после 40 - ЭКГ, консультация кардиолога.

Вот такой список Check-up и обследует свое здоровье для современной женщины.

Как часто необходимо проходить Check-up?

По рекомендации Ксении, Check-up следует проходить раз в год.

Но если появляются удивительные ощущения и выделения, боли и дискомфорт - необходимо немедленно записаться на консультацию к гинекологу.

Раньше мы рассказывали о трех важнейших вопросах о женском здоровье.

А также о том, что категорически нельзя делать женщинам.

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