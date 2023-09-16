Check-up обследование современной женщины. Гинеколог рассказала, что входит в этот список

Зачем нужно проходить профосмотры и обследования?

Как говорит Ксения, "любое заболевание проще предупредить, чем лечить". Это здоровая и взрослая позиция женщины, потому что забота о себе и своем здоровье - свидетельствует о серьезности и любви к себе.

Женский Check-up - это необходимая мера, ради предупреждения своих проблем. Если вы молодая женщина, вам нужно проверяться для уверенности в нормальном функционировании органов малого таза и уверенности в здоровом образе вашей половой жизни.

А если вы уже зрелая женщина, то следует отслеживать изменения в своем организме и быть готовыми к климаксу и понимать его последствия.

Часто признаками определенных проблем бывают даже простые боли при критических днях – так не должно быть, но большинство девушек живут с ними и считают это нормой.

О каких обследованиях важно не забывать женщинам?

Консультация с акушер-гинекологом

Обзор на кресле в зеркалах (для девушек, которые живут половую жизнь) или бимануальное обследование на кресле для тех, кто нет.

Обязательное взятие мазков (пап-тест шейки-матки, мазок на ВПЧ, микроскопия влагалищных выделений, мазки на инфекции - по показателям)

Кольпоскопия шейки матки

Обзор молочных желез

УЗИ органов малого таза

УЗИ молочных желез до 40 лет

УЗИ щитовидной железы

Маммография после 40 лет (1 раз в год)

Общий анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи, липидограмма.

Обследование на ВИЧ, сифилис, гепатит

Для женщин после 40 - ЭКГ, консультация кардиолога.

Вот такой список Check-up и обследует свое здоровье для современной женщины.

Как часто необходимо проходить Check-up?

По рекомендации Ксении, Check-up следует проходить раз в год.

Но если появляются удивительные ощущения и выделения, боли и дискомфорт - необходимо немедленно записаться на консультацию к гинекологу.