Check-up обследование современной женщины. Гинеколог рассказала, что входит в этот список

Женское здоровье - это очень важная тема, на которую, почему-то, большинство говорить стесняется. А зря, ведь это часть женской природы и существования, которая должна быть в порядке.
Гинекология - это важная составляющая жизни каждой женщины в любом возрасте. Конечно, здорово, если вас ничего не беспокоит, но лучше быть уверенной в своем здоровье. И в это помогает Check-up.
Акушер-гинеколог Оксана Палеха рассказывает Styler, почему женщины должны время от времени совершать Check-up, и назвала процедуры, которые должны входить в него.
Как говорит Ксения, "любое заболевание проще предупредить, чем лечить". Это здоровая и взрослая позиция женщины, потому что забота о себе и своем здоровье - свидетельствует о серьезности и любви к себе.
Женский Check-up - это необходимая мера, ради предупреждения своих проблем. Если вы молодая женщина, вам нужно проверяться для уверенности в нормальном функционировании органов малого таза и уверенности в здоровом образе вашей половой жизни.
А если вы уже зрелая женщина, то следует отслеживать изменения в своем организме и быть готовыми к климаксу и понимать его последствия.
Часто признаками определенных проблем бывают даже простые боли при критических днях – так не должно быть, но большинство девушек живут с ними и считают это нормой.
Вот такой список Check-up и обследует свое здоровье для современной женщины.
По рекомендации Ксении, Check-up следует проходить раз в год.
Но если появляются удивительные ощущения и выделения, боли и дискомфорт - необходимо немедленно записаться на консультацию к гинекологу.
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