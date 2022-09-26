Чебуреки вдома "як на морі": важливі правила приготування шедевру

Смажені соковиті пухирчаті чебуреки - чи це не мрія? Пропонуємо приготувати чебуреки вдома, як "на морі" - ті самі, що глашатаї продають на пляжах.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі КІІТ.
Для тіста:
Для м'ясної начинки:
Для овочевої начинки:
Олія для смаження - 400 мл
Додайте в ємність для замішування тіста теплу фільтровану воду, сіль і борошно.
Борошно додаємо поступово, трьома частинами. Вимішуємо м'яке еластичне тісто, з яким буде зручно працювати. Накрийте тісто і поставте його віпочити.
Змішайте фарш з цибулею, додайте сіль, перець. Додайте трохи води, начинка має бути пюреподібною.
Приготуйте овочеву начинку. Наріжте огірок, помідор, перець кубиком. Додайте перець і трохи сиру (солити треба безпосередньо при начинюванні, бо потече).
Поділіть тісто на частини і розкачайте кожну тоненько. Налийте олію на пательню і добре розігрійте. Покладіть начинку на тісто, притисніть краї.
Обсмажуйте до золотистої скоринки з обох боків.
Смачного!
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