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Чебуреки дома "как на море": важные правила приготовления шедевра

Скриншот: Готовый чебурек очень аппетитный
Автор: Светлана Мащенко

Жареные сочные пузырчатые чебуреки – не мечта ли это? Предлагаем приготовить чебуреки дома, как "на море" – те самые, что глашатаи продают на пляжах.

Рецептом поделились на YouTube канале КИИТ.

Составляющие

Для теста:

  • Вода (теплая) – 250 мл
  • Мука – 500 г
  • Соль – 1 ч. л.

Для мясной начинки:

  • Мясо – 300 г (телятина+свинина) или соевый фарш (для веганов)
  • Лук – 1 шт.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Перец – по вкусу
  • Холодная вода – на глаз

Для овощной начинки:

  • Огурец – 1 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Сладкий перец – 1 шт.
  • Сыр – по вкусу
  • Перец – по вкусу

Масло для жарки – 400 мл

Важные правила чебуреков:

  1. Тесто должно быть эластичным, но не слишком мягким, потому что будет рваться во время жарки.
  2. Начинки многое не добавляйте, это не беляши.
  3. Обязательно сметайте остатки муки перед жаркой, потому что она будет гореть.
  4. Хорошо защипывайте края, чтобы начинка не вытекала и не шкварчала.
  5. Впитывайте остатки масла на бумажные полотенца.

Пошаговое приготовление

Добавьте в емкость для замешивания теста теплую фильтрованную воду, соль и муку.

Муку добавляем постепенно, тремя частями. Вымешиваем мягкое эластичное тесто, с которым будет удобно работать. Накройте тесто и поставьте его отдохнуть.

Смешайте фарш с луком, добавьте соль, перец. Добавьте немного воды, начинка должна быть пюреобразной.

Приготовьте овощную начинку. Нарежьте огурец, томат, перец кубиком. Добавьте перец и немного сыра (солить нужно непосредственно при формировании чебуреков, потому что потечет).

Разделите тесто на части и раскатайте каждую тоненько. Налейте масло на сковороду и хорошо разогрейте. Уложите начинку на тесто, прижмите края.

Обжаривайте до золотистой корочки с обеих сторон.

Приятного аппетита!

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