Чебуреки дома "как на море": важные правила приготовления шедевра

Жареные сочные пузырчатые чебуреки – не мечта ли это? Предлагаем приготовить чебуреки дома, как "на море" – те самые, что глашатаи продают на пляжах.
Рецептом поделились на YouTube канале КИИТ.
Для теста:
Для мясной начинки:
Для овощной начинки:
Масло для жарки – 400 мл
Добавьте в емкость для замешивания теста теплую фильтрованную воду, соль и муку.
Муку добавляем постепенно, тремя частями. Вымешиваем мягкое эластичное тесто, с которым будет удобно работать. Накройте тесто и поставьте его отдохнуть.
Смешайте фарш с луком, добавьте соль, перец. Добавьте немного воды, начинка должна быть пюреобразной.
Приготовьте овощную начинку. Нарежьте огурец, томат, перец кубиком. Добавьте перец и немного сыра (солить нужно непосредственно при формировании чебуреков, потому что потечет).
Разделите тесто на части и раскатайте каждую тоненько. Налейте масло на сковороду и хорошо разогрейте. Уложите начинку на тесто, прижмите края.
Обжаривайте до золотистой корочки с обеих сторон.
Приятного аппетита!
Раньше мы писали, как приготовить неразваливающиеся нежные зразы.
Также читайте о рецепте вкусного печеночного торта с "секретом".