Чебуреки из лаваша на скорую руку: попробуйте раз и будете готовить на повторе
Скриншот: Чебуреки из лаваша на скорую руку
Чтобы приготовить вкусные и сочные чебуреки, необязательно морочиться с тестом. Можно просто взять круглый лаваш, немного фарша и зелени.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Фарш говяжий - 250-300 г
- Кинза - небольшой пучок
- Лук - 1 шт.
- Лаваш - 5-6 круглых лепешек
- Сыр - 100 г
- Сливочное масло - 20 г
- Соль, черный молотый перец - по вкусу
Пошаговое приготовление
Мелко нарежьте луковицу и кинзу (если любите). Добавьте к фаршу. Добавьте соль и черный перец по вкусу.
Смочите лаваш в воде, чтобы он не трескался и не ломался. Выложите фарш на одну половину. Посыпьте сыром.
Обжарьте на сухой сковороде по 4 минуты с каждой стороны.
Смажьте сливочным маслом.
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