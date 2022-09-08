Чебуреки из лаваша на скорую руку: попробуйте раз и будете готовить на повторе

Чтобы приготовить вкусные и сочные чебуреки, необязательно морочиться с тестом. Можно просто взять круглый лаваш, немного фарша и зелени.

Ингредиенты:

Фарш говяжий - 250-300 г

Кинза - небольшой пучок

Лук - 1 шт.

Лаваш - 5-6 круглых лепешек

Сыр - 100 г

Сливочное масло - 20 г

Соль, черный молотый перец - по вкусу

Пошаговое приготовление

Мелко нарежьте луковицу и кинзу (если любите). Добавьте к фаршу. Добавьте соль и черный перец по вкусу.

Смочите лаваш в воде, чтобы он не трескался и не ломался. Выложите фарш на одну половину. Посыпьте сыром.

Обжарьте на сухой сковороде по 4 минуты с каждой стороны.

Смажьте сливочным маслом.