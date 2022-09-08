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Чебуреки из лаваша на скорую руку: попробуйте раз и будете готовить на повторе

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Четверг 08 сентября 2022 08:00
Чебуреки из лаваша на скорую руку: попробуйте раз и будете готовить на повторе Скриншот: Чебуреки из лаваша на скорую руку
Автор: Светлана Мащенко

Чтобы приготовить вкусные и сочные чебуреки, необязательно морочиться с тестом. Можно просто взять круглый лаваш, немного фарша и зелени.

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Фарш говяжий - 250-300 г
  • Кинза - небольшой пучок
  • Лук - 1 шт.
  • Лаваш - 5-6 круглых лепешек
  • Сыр - 100 г
  • Сливочное масло - 20 г
  • Соль, черный молотый перец - по вкусу

Пошаговое приготовление

Мелко нарежьте луковицу и кинзу (если любите). Добавьте к фаршу. Добавьте соль и черный перец по вкусу.

Смочите лаваш в воде, чтобы он не трескался и не ломался. Выложите фарш на одну половину. Посыпьте сыром.

Обжарьте на сухой сковороде по 4 минуты с каждой стороны.

Смажьте сливочным маслом.

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