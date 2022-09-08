Чебуреки з лаваша нашвидкуруч: спробуйте раз і будете готувати на повторі
Скріншот: Чебуреки з лаваша на швидку руку
Щоб приготувати смачні і соковиті чебуреки, необов'язково морочитися з тістом. Можна просто взяти круглий лаваш, трохи фаршу і зелені.
Рецептом поділилася відома українська блогерка Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Фарш яловичий - 250-300 г
- Кінза - невеликий пучок
- Цибуля - 1 шт.
- Лаваш - 5-6 круглих коржів
- Сир - 100 г
- Вершкове масло - 20 г
- Сіль, чорний мелений перець - за смаком
Покрокове приготування
Дрібно наріжте цибулину і кінзу (якщо любите). Додайте до фаршу. Додайте сіль і чорний перець за смаком.
Змочіть лаваш у воді, щоб він не тріскався і не ламався. Викладіть фарш на одну половину. Посипте сиром.
Обсмажте на сухій сковороді по 4 хвилини з кожного боку.
Змастіть вершковим маслом.
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