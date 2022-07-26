"Че ты ноешь, русская баба, ты обменяла мужа-мародера на холодильник. Чем не поле чудес?" Топ цитат из нового видео Притулы

"Русские, посмотрите это видео до конца и очень внимательно. Вам не понравится то, что вы увидите и услышите. Но большинство лекарств тоже не вкусные. Зато полезные. Помогают решить проблему. Так что смотрите, и начинайте наконец думать своей собственной головой. Пока ещё есть такая возможность", - обратился Притула к россиянам.

Обращаться к звездам нет смысла

Он отметил, что в первые дни полномасштабного вторжения России, записал видео с обращением к российским звездам и публичным личностям.

Притула объяснил, что исходил из реалий украинского пространства, где звезды шоу-бизнеса, кино и спорта имеют вес и могут повлиять на общество.

В Украине таких людей действительно уважают, тем более, что у нас даже актер стал президентом. Поэтому Притула обращался к российским звездам с их многомиллионной армией поклонников.

"Как минимум они смогут достучаться до общества и объяснить бессмысленность происходящего. Ну, как минимум, потому что они все приезжали, прилетали в Украину, даже после 2014 года и неплохо здесь зарабатывали, не видя здесь никаких нациков", - говорит шоумен.

Но русские звезды молчали и в какой-то момент Притула понял, что ждать какой-либо реакции от русских селебрити не стоит.

Россия - страна наоборот

"Потому что они, как вы - жители страны наоборот. У вас действительно все наоборот. Есть все так, как должно быть, а есть так, как у вас. Когда глава РПЦ вместо того, чтобы взывать к миру, она благословляет на войну. Это ж действительно дело богоугодное - убивать христиан из соседней страны".

Притула объяснил россиянам также разницу между словами "спецоперация" и словом "война".

"В моем понимании, спецоперация - это когда вылетают там на вертолетах в чужую страну, убивают там Усаму бен Ладена и возвращаются. Это военная спецоперация. А когда сотни тысяч солдат, тысячи танков, когда все типы авиации, когда черноморский флот и каспийская флотилия, когда баллистические ракеты - какая, к черту, спецоперация? Это война!"

Он отметил, что россиянам нельзя называть войну войной, потому что за это могут посадить в тюрьму.

"Потому что вам нужно говорить: Мы убиваем украинцев, чтобы наступил мир. Потому что они хотели на нас напасть. И мы были вынуждены".

Притула добавил, что это слышит уже 8 лет. Оккупировали Крым - потому что туда могли прийти бандеровцы. Начали войну на Донбассе - потому что туда могли прийти бандеровцы.

Вторглись в Украину - потому что защищает родину от нациков. Только нигде их на самом деле не видели, ну по крайней мере до тех пор, пока туда не пришли россияне.

"Объясните мне русские, как вы себе это представляете? В канун 24 февраля сидит Зеленский, советники, главком, министр обороны. И Зеленский спрашивает: Сколько у нас людей в армии? Ему говорят: 250 тысяч. Он говорит: А у русских? Ему отвечают: более полумиллиона. А сколько у них танков? Раз в семь больше, чем у нас? А авиации? Раз в 20 больше, чем у нас? И если я не ошибаюсь, у нас нет ядерного оружия, а у русских есть? Все сходится? Отлично! Атакуем! Не люблю легких задач! И давайте еще за компанию захватим Беларусь! Вы реально верите, что все выглядело именно так и вам пришлось нанести превентивный удар?"

Притула еще раз подчеркнул, что Россия - страна наоборот. До войны у нас была армия 250 тысяч, а сейчас миллион. И еще миллион стоит в очереди в военкомат.

Россия хотела, чтобы Украина не была в НАТО и НАТО не приближалось к России, так Украина и не в НАТО, но скоро там будет Швеция и Финляндия. И там разместят оружие, которое может побеспокоить россиян.

"Вам говорят, что санкции - это хорошо, потому что способствуют импортозамещению, а почему тогда дочь Пескова ноет, что санкции - это плохо? Она что, россТВ не смотрит? А, ну хотя - да, не смотрит. Она ж не живет в России. Как, впрочем, и большинство детей, русских, так называемых элит. Они не живут в России, они живут на Западе. Смешно, правда? Россию поддерживает Северная Корея, Эритрея и Беларусь, а дети русских чиновников, олигархов живут в США, Великобритании и других странах, которые они же сами называют главными врагами России".

Что ждет русских в будущем?

Притула также рассказал, что ждет жителей России в будущем. Он отметил, что в войне с Украиной Россия проиграет.

И это очевидно уже всему миру, кроме россиян. Военные собирались за три дня пройти по Украине и уничтожить какие-то там мифические батальоны националистов.

"Почему уже 5 месяцев идет война? Почему погибло уже 40 тысяч русских солдат и офицеров? Потому что вся страна объединилась против вас. Самое конченое, что вы сделали в своей жизни - вы уничтожили те города, где были люди русскоязычные и пророссийски настроенные"

Он объяснил, что да, действительно, в Мариуполе, Попасной и Северодонецке были такие, которые ждали прихода "русского мира". И русский мир пришел - убил папу, изнасиловал маму и разрушил дом.

"Те, кто раньше был за вас - сейчас вас проклинают. Дети, которые родились в бомбоубежищах, вырастут и будут знать, благодаря кому их мамы рожали в бомбоубежищах. Дети каждого убитого украинского солдата будут расти только с одной мыслью - месть! Это вы сделали своими руками, русские!"

Шоумен добавил, что русские зря надеялись, что они смогут убивать, насиловать и грабить и об этом никто не узнает.

Че ты ноешь, русская баба?

"Вы снимаете сюжеты, где русская баба вопрошает, за что убили ее мужа, стоя на фоне холодильника с надписью "2 года гарантии" на украинском языке. Че ты ноешь, русская баба? У тебя все отлично сложилось, ты обменяла мужа-мародера на холодильник. Чем не поле чудес?"

Он добавил, что сейчас цифровой век - гаджеты, камеры, системы идентификации лиц, которая уже помогает нам распознать россиян.

"В какой-то момент вас удивит, что как-то слишком часто "освободители" тонут во время отдыха Шарм-ель-Шейхе. Или падают по пьяни с балконов отелей в Анталии. И это будут не случайности. Вы русские украинского языка не знаете, а мы русским владеем неплохо. И мы будем искать вас по всему миру".

Притула предупредил россиян, что не поможет даже то, что они могут закрыться в России - мы будем выжидать. А самые умные россияне уедут из страны - они уже это сделали.

Уехавшие в другие страны будут мимикрировать под украинцев. И будут менять гражданство, потому что русский паспорт будет токсичен.

"Вы будете известны всему миру, как нация убийц, насильников и воров. Русские, ваши дети будут вас проклинать, потому что их ждет бедное и голодное будущее. Вас обложат санкциями, вам запретят выезд куда-либо, кроме Северной Кореи, вы будете выплачивать огромные репарации, за которые мы отстроим украинские города и села".

Он отметил, что россияне будут орать, что они ни в чем не виноваты, а виновата только власть. Но это именно русские избрали эту власть.

"Вы ее поддерживали и не сделали ничего, чтобы ад в Украине прекратился".

И в отличие от обычных детей в России, дети тех, кто это все затеял, будут чувствовать себя относительно неплохо.

"Пока вы меняли жизни своих сыновей на белые лады, они меняли гражданство".

Ваше будущее - страна изгой

Притула отметил, что он уже не призывает русских звезд остановить войну - они на это просто неспособны. Они неспособны ни на что.

"Если вы думаете, что все выше сказанное - это моя ненависть, то и тут я вас разочарую, русские. Ненависть - это слишком много для вас. Ненависть - это даже благородно. К вам больше подходит - презрение. Вы прокляты все, без исключения. Вам и вашим детям жить с позором и в изоляции от всего цивилизованного мира, который хочет созидать. Вы же способны только разрушать.

Ваше будущее - страна изгой. Ваше будущее - страна 404. И недолог тот час, когда в Махачкале, Улан-Удэ и Якутске, после того, как с войны не вернутся тысячи бойцов, возникнет вопрос - а зачем нам убивать украинцев, если русские ближе? И это они отправили нас на фронт пушечным мясом"

"Горите в аду, русские! Оруэлл вам аплодирует!"