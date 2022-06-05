Чайная ложка этого средства из холодильника заставит орхидею пышно зацвести

Помимо других хитростей помочь орхидее зацвести можно при помощи лимонной воды.

Благодаря регулярному использованию средства для полива орхидеи, цветы получают достаточно энергии для продолжительного цветения и активного роста.

Как приготовить раствор

Для приготовления возьмите немного лимона или лимонной кислоты.

В 1 л теплой воды размешайте 1 ч. л. лимонного сока. Если используется лимонная кислота, то достаточно 2 граммов

Подкормкой поливают орхидею под корень. Но перед этим грунт рекомендуется увлажнить обычной водой.

Как стимулировать цветение орхидеи другими способами

Резко смените температуру. Оптимально для цветка - от +18 до +25 градусов и около +16 в период покоя. Если устроить ей шок температур, она начнет цвести.

При достижении ночной температуры +16 градусов в темное время суток выносите орхидею на балкон и ставьте ближе к окну. Заносите ее в дом в дневное время. Днем орхидея будет нагреваться, вечером охлаждаться. И вскоре она начнет активно расти и выпустит цветоносы.

Добавьте орхидее света. В осенний период цветку недостаточно света, поэтому рекомендуется использовать искусственное освещение. Подойдут галогенные, люминесцентные лампы (до 40 Вт), а вот классические лампы накаливания могут навредить цветку. Светить нужно 14 часов в день.

Оставьте без полива. Увеличьте интервал между поливами в 2 раза (поливайте приблизительно раз в 10 дней) и не опрыскивайте. Исключите все способы подкормки и биостимуляции. Вернуться к обычному режиму полива можно при появлении первого цветоноса.

Окуните в теплую воду. Опустите горшок с растением в теплую воду (около 35 градусов) и оставьте на 10-20 минут. Повторяйте действия три дня подряд, а затем оставьте цветок без увлажнения. Такие условия похожи на прекращение сезона дождей в тропиках, что заставит растение выпустить стрелки-цветоносы.

Для растения с ослабленными корнями и привявшими листьями такой способ не подойдет.