У ChatGPT з'явився потужний конкурент. Хто придумав Ernie і що відомо про цей чат-бот

Що відомо про Ernie Bot

Китайська провідна пошукова система Baidu розробила новий чат-бот. За заявою розробників, Ernie Bot схожий на ChatGPT і вже повністю доступний для користування. Новинка відразу після запуску очолила категорію безкоштовних програм в Apple App Store у Китаї

Цікаво, що водночас три інші китайські стартапи зі створення штучного інтелекту також оголосили про подібні запуски.

Китайські ЗМІ повідомляють, що загалом 11 компаній отримали дозвіл від уряду на розробку штучного інтелекту, включаючи власника TikTok. Таку активізацію пов'язують із тим, що технологія штучного інтелекту стає все більшим полем конкуренції зі США.

Але, на відміну від інших країн, Китай вимагає від компаній-розробників працювати над оцінкою безпеки та отримувати дозвіл перед випуском продуктів ШІ для масового ринку.

Інші розробки ШІ в Китаї

Створенням китайського чат-бота займаються й інші компанії, наприклад, Alibaba. Наразі відомо, що вони завершили подання документів для своєї моделі штучного інтелекту Tongyi Qianwen, і модель очікує офіційного запуску.

Насправді схвалення розробок ШІ в Китаї були очікуваними, адже незадовго до цього були опубліковані правила, спрямованих на регулювання генеративних продуктів ШІ для громадськості. Тобто уряд країни готувався до новацій.

В Україні поки недоступне використання Ernie Bot. Також невідомо, чи з'явиться він в українській пошуковій системі, адже спочатку був розрахований на пошукові системи Китаю.