Людям набрид штучний інтелект? ChatGPT стрімко втрачає користувачів

ChatGPT вперше втрачає користувачів, а це похитує віру в революцію штучного інтелекту. У червні кількість людей, які відвідали сайт ChatGPT, у всьому світі впала на 10%.

Інтерес до ChatGPT впав майже на 10%

За даними інтернет-компанії Similarweb, кількість відвідувачів сайту ChatGPT знизилась на 9,7 % в червні порівняно з попереднім місяцем. Згідно з даними Sensor Tower, кількість завантажень програми для iPhone від бота, яка була запущена в травні, також неухильно знижується після піку на початку червня.

ChatGPT розробила компанія зі штучного інтелекту OpenAI і запустила його у листопаді минулого року. Це поклало початок "вибуху" інтересу до штучного інтелекту. Великі технологічні компанії почали вкладати мільйони доларів у розробку конкуруючих програм.

Люди по всьому світу використовують ChatGPT, щоб пришвидшити свою роботу та поставити запитання на низку тем. Деякі компанії навіть звільнили копірайтерів і замінили їх на ChatGPT. Але зниження зацікавленості програмою свідчить про те, що ажіотаж навколо чат-ботів перебільшений.

Чому у людей знизилась зацікавленість до ChatGPT

Причиною цьому може бути те, що люди зрозуміли, що іноді чат-бот видає неправдиву інформацію і, відповідно, є не настільки корисним, як про нього думали.

Деякі користувачі скаржилися, що відповіді ChatGPT з часом стали гіршими, особливо коли мова йшла про генерацію комп’ютерного коду.

Багато компаній також заборонили своїм співробітникам використовувати ChatGPT на роботі через стурбованість тим, що розміщення конфіденційної інформації компанії в бот може призвести до витоку даних.

Запуск чат-ботів штучного інтелекту потребує величезної кількості дорогих комп’ютерних процесорів. Аналітики припускають, що погіршення якості сталося через те, що OpenAI намагається знизити вартість роботи бота.

Закінчення навчального року в Сполучених Штатах і Європі також могло спровокувати зниження інтересу до програми, оскільки студенти, які використовували його для написання робіт, пішли на літні канікули.

Інші експерти припускають, що занепокоєння щодо нових правил у Європейському Союзі змусило OpenAI та інші компанії штучного інтелекту відмовитися від можливостей своїх чат-ботів.

Представник OpenAI - компанії-розробника ChatGPT - відмовився від коментарів.