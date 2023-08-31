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У ChatGPT появился мощный конкурент. Кто придумал Ernie и что известно об этом чат-боте

У ChatGPT появился конкурент Ernie (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В Китае изобрели новый чат-бот с искусственным интеллектом, который уже успел составить конкуренцию знаменитому ChatGPT. Пять китайских технологических компаний стремятся расширить использование таких чат-ботов в условиях конкуренции с США.

Об этом сообщает Reuters.

Что известно об Ernie Bot

Китайская ведущая поисковая система Baidu разработала новый чат-бот. По заявлению разработчиков, Ernie Bot похож на ChatGPT и уже полностью доступен для использования. Новинка сразу после запуска возглавила категорию бесплатных программ в Apple App Store в Китае

Интересно, что в то же время три других китайских стартапа по созданию искусственного интеллекта также объявили о подобных запусках.

Китайские СМИ сообщают, что всего 11 компаний получили разрешение от правительства на разработку искусственного интеллекта, включая владельца TikTok. Такую активизацию связывают с тем, что технология искусственного интеллекта становится все большим полем конкуренции с США.

Но в отличие от других стран Китай требует от компаний-разработчиков работать над оценкой безопасности и получать разрешение перед выпуском продуктов ИИ для массового рынка.

Другие разработки ИИ в Китае

Созданием китайского чат-бота занимаются и другие компании, например Alibaba. Пока известно, что они завершили представление документов для своей модели искусственного интеллекта Tongyi Qianwen, и модель ожидает официального запуска.

На самом деле, одобрение разработок ИИ в Китае было ожидаемым, ведь незадолго до этого были опубликованы правила, направленные на регулирование генеративных продуктов ИИ для общественности. То есть правительство страны готовилось к новациям.

В Украине пока недоступно использование Ernie Bot. Также неизвестно, появится ли он в украинской поисковой системе, ведь сначала был рассчитан на поисковые системы Китая.

Кстати, раньше мы рассказывали, популярный ли ли все еще ChatGPT и пользуются ли им люди.

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Искусственный интеллектчат-боты