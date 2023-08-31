У ChatGPT появился мощный конкурент. Кто придумал Ernie и что известно об этом чат-боте

Что известно об Ernie Bot

Китайская ведущая поисковая система Baidu разработала новый чат-бот. По заявлению разработчиков, Ernie Bot похож на ChatGPT и уже полностью доступен для использования. Новинка сразу после запуска возглавила категорию бесплатных программ в Apple App Store в Китае

Интересно, что в то же время три других китайских стартапа по созданию искусственного интеллекта также объявили о подобных запусках.

Китайские СМИ сообщают, что всего 11 компаний получили разрешение от правительства на разработку искусственного интеллекта, включая владельца TikTok. Такую активизацию связывают с тем, что технология искусственного интеллекта становится все большим полем конкуренции с США.

Но в отличие от других стран Китай требует от компаний-разработчиков работать над оценкой безопасности и получать разрешение перед выпуском продуктов ИИ для массового рынка.

Другие разработки ИИ в Китае

Созданием китайского чат-бота занимаются и другие компании, например Alibaba. Пока известно, что они завершили представление документов для своей модели искусственного интеллекта Tongyi Qianwen, и модель ожидает официального запуска.

На самом деле, одобрение разработок ИИ в Китае было ожидаемым, ведь незадолго до этого были опубликованы правила, направленные на регулирование генеративных продуктов ИИ для общественности. То есть правительство страны готовилось к новациям.

В Украине пока недоступно использование Ernie Bot. Также неизвестно, появится ли он в украинской поисковой системе, ведь сначала был рассчитан на поисковые системы Китая.