ChatGPT тепер має власне тіло, яке може вільно спілкуватися з людьми (фото)

Що відомо про нового робота

Швидкий прогрес проекту Figure 01 та компанії Figure в цілому не може не викликати захоплення.

Рік тому бізнесмен та засновник стартапу Бретт Едкок "вийшов на світ" після того, як компанія привернула увагу великих учасників на ринку робототехніки та штучного інтелекту, таких як Boston Dynamics, Tesla Google DeepMind, Archer Aviation та інші. Вона поставила за мету "створити першого у світі комерційно доступного гуманоїдного робота загального призначення".

До жовтня того ж року Figure 01 продемонстрував свої здібності у виконанні базових автономних завдань і до кінця 2023 року набув здатності навчатися різних завдань.

До середини січня компанія Figure уклала свій перший комерційний контракт на використання Figure 01 на автомобільному заводі компанії BMW у штаті Північна Кароліна, Північна Америка.

Минулого місяця було опубліковано відео, де Figure 01 виконує роботу на складі, незабаром після цього компанія анонсувала розробку другого покоління машини та оголосила про співпрацю з OpenAI для створення нового покоління ШІ-моделей для гуманоїдних роботів.

13 березня Figure представила відео, яке демонструє перші результати цієї співпраці.

Робот-гуманоїд Figure 01 (фото: New Atlas)

Через свою сторінку в соціальній мережі X (колишній Twitter) Адкок повідомив, що камери, вбудовані у Figure 01, передають дані у велику візуально-мовну модель ШІ, навчену OpenAI, тоді як власні нейромережі Figure також захоплюють зображення навколишнього середовища з частотою 10 Гц через камери робота.

Алгоритми OpenAI відповідають за здатність робота розуміти людську мову, у той час як нейромережа Figure перетворює потік інформації на швидкі, низькорівневі та спритні дії робота.

Глава Figure заявив, що під час демонстрації робот не керувався дистанційно та відео демонструється з реальною швидкістю. "Наша мета - навчити світову модель ШІ керувати роботами-гуманоїдами на рівні мільярдів одиниць", - додав керівник стартапу. За такого темпу розвитку проекту залишається небагато часу до його завершення.