ChatGPT теперь имеет собственное тело, которое может свободно общаться с людьми (фото)

Что известно о новом роботе

Быстрый прогресс проекта Figure 01 и компании Figure в целом не может не вызывать восхищения.

Год назад бизнесмен и основатель стартапа Бретт Эдкок "вышел на свет" после того, как компания привлекла внимание крупных участников на рынке робототехники и искусственного интеллекта, таких как Boston Dynamics, Tesla Google DeepMind, Archer Aviation и другие. Она поставила цель "создать первого в мире коммерчески доступного гуманоидного робота общего назначения".

К к октябрю того же года Figure 01 продемонстрировал свои способности в выполнении базовых автономных задач и к концу 2023 года приобрел способность обучаться различным задачам.

К середине января компания Figure заключила свой первый коммерческий контракт на использование Figure 01 на автомобильном заводе компании BMW в штате Северная Каролина, Северная Америка.

В прошлом месяце было опубликовано видео, где Figure 01 выполняет работу на складе, вскоре после чего компания анонсировала разработку второго поколения машины и объявила о сотрудничестве с OpenAI для создания нового поколения ИИ-моделей для гуманоидных роботов.

13 марта Figure представила видео, демонстрирующее первые результаты этого сотрудничества.

Робот-гуманоид Figure 01 (фото: New Atlas)

Через свою страницу в социальной сети X (бывший Twitter) Адкок сообщил, что камеры, встроенные в Figure 01, передают данные в большую визуально-языковую модель ИИ, обученную OpenAI, в то время как собственные нейросети Figure также захватывают изображение окружающей среды с частотой 10 Гц через камеры робота.

Алгоритмы OpenAI отвечают за способность робота понимать человеческую речь, в то время как нейросеть Figure преобразует поток информации в быстрые, низкоуровневые и ловкие действия робота.

Глава Figure заявил, что во время демонстрации робот не управлялся дистанционно и видео демонстрируется с реальной скоростью. "Наша цель - обучить мировую модель ИИ управлять роботами-гуманоидами на уровне миллиардов единиц", - добавил руководитель стартапа. При таком темпе развития проекта остается немного времени до его завершения.