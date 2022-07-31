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Частые ливни и резкое похолодание: синоптики обновили прогноз погоды на август

Погода в Украине в августе 2022 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в августе будет с резкими перепадами температур в сторону похолодания, а осадков будет немало - время от времени ожидаются ливни.

Читайте ниже в материале Styler прогноз погоды на месяц.

Так, по данным ресурса Gismeteo (мы взяли за основу прогноз для Киева), критически жарких дней не ожидается. А вот дожди ожидаются буквально через день.

Первые две трети августа будет с довольно высокой температурой, +26+31, но порой ожидается прыжки вниз - до +18 градусов. А вот в конце месяца вероятно похолодание до осенних +15 градусов.

Скриншот gismeteo.ua

Тем не менее, по данным Укргидрометцентра средняя месячная температура в августе будет выше нормы на 1,5-2 градуса. Она ожидается в пределах +20+25 градусов.

А вот месячное количество осадков ожидается 32-72 мм, в Карпатах 86-110 мм, что в пределах нормы.

По книге народного синоптика Леонида Горбаня, последний месяц лета будет жарким и почти без осадков, наступит сильная засуха. Небольшие дожди возможны в середине и конце августа.

Он прогнозировал, что средняя температура августа составит 23-24 градуса тепла - будут и очень жаркие дни, и свежая погода.

Ранее мы писали, что и когда сажать на огороде и в саду в конце лета.

Также сообщалось, что появился календарь выходных и праздников августа 2022.

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Погода в Украине