RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Часті зливи та різке похолодання: синоптики оновили прогноз погоди на серпень

Погода в Україні у серпні 2022 (колаж РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні у серпні буде з різкими перепадами температур в бік похолодання, а опадів буде чимало - часом очікуються зливи.

Читайте нижче в матеріалі Styler прогноз погоди на місяць.

Так, за даними ресурсу Gismeteo (ми взяли за основу прогноз для Києва), критично спекотних днів не очікується. А от дощі очікуються буквально через день.

Перші дві третини серпня буде з доволі високою температурою, +26+31, але часом очікується стрибки вниз - до +18 градусів. А от в кінці місяця ймовірне похолодання до осінніх +15 градусів.

Скріншот gismeteo.ua

Тим не менш, за даними Укргідрометцентру, середня місячна температура в серпні буде вищою за норму аж на 1,5-2 градуси. Вона очікується в межах +20+25 градусів.

А от місячна кількість опадів очікується 32-72 мм, в Карпатах 86-110 мм, що в межах норми.

За книгою народного синоптика Леоніда Горбаня, останній місяць літа буде спекотним і майже без опадів, настане сильна посуха. Невеликі дощі можливі в середині і кінці серпня.

Він прогнозував, що середня температура серпня становитиме 23-24 градуси тепла - будуть і дуже спекотні дні, і свіжа погода.

Раніше ми писали, що і коли садити на городі та в саду наприкінці літа.

Також повідомлялося, що з'явився календар вихідних і свят серпня 2022.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні