Часто зустрічається в українських стравах: ось що потрібно їсти, щоб зберегти серце здоровим

Якою буває квасоля

На городі її найчастіше саджають поряд із кукурудзою. Стебла квасолі кволі й потребують міцного патичка, навколо якого можна плестись.

Біла, червона, рябенька, чорна, мармурова, дрібна та велика - квасоля буває такою різною. Це доступний інгредієнт для різноманітних страв протягом всього року.

Попри поширеність і звичність, цей продукт досі лишається в певній гастрономічній тіні для українців. Якщо дослідити історію використання квасолі в домашній та ресторанній кухні, можна віднайти для себе багато корисного й нового.

У яких стравах зустрічається

Найчастіше на основі квасолі готують різні юшки та борщі. У минулому квасолю спершу варили, а потім до відвару додавали інші інгредієнти - овочі чи м’ясо.

Зараз часто використовують уже варену й консервовану квасолю. Серед найбільш поширених страв із квасолі: пісна юшка, суп із квасолею, картоплею та грибами.

Також квасоля популярний інгредієнт у рецептах борщів: червоного та зеленого. Звісно, борщ не завжди готують з квасолею, проте в пісний варіант її додають неодмінно.

Деякі кулінарні традиції з квасолею вже не такі поширені, як у минулому. Наприклад, зараз рідше печуть пиріжки з квасолевою начинкою - а раніше це була дуже популярна страва.

Квасоля в сучасній гастрономії

Наразі можна спостерігати, як давні кулінарні практики набувають поширення, а стародавні рецепти ускладнюються.

Варена й товчена квасоля здобула нову хвилю популярності серед поціновувачів хумусу. Зараз можна знайти безліч рецептів, в основі яких є товчена квасоля: паштет, хумус, паста чи намазка з квасолі.

Квасоля "ясь" вирізняється з-поміж інших солодким смаком, пухкою й ніжною текстурою та великим розміром.

Поки що така квасоля вирощується переважно на присадибних ділянках, домашніх грядках. ЇЇ охоче використовують у салатах.

Чим квасоля корисна для здоров’я

За словами кандидата історичних наук Олени Брайченко, квасоля містить багато білка, повільних вуглеводів, клітковини та вітамінів групи B. Вміст білка в різних сортах квасолі відрізняється, проте цей показник доволі близький до того, що містить м’ясо.

Це особливо цінно, враховуючи, що надмірне споживання м’ясних продуктів та насичених жирів разом із ними може мати негативні наслідки для здоров’я серцево-судинної системи.

Бобові хоч і містять велику кількість незамінних амінокислот лізину та лейцину, однак мають мало метіоніну та триптофану. Це важливо враховувати при плануванні вегетаріанського раціону, аби уникнути можливих дефіцитів.

Кандидат біологічних наук Олена Лівінська зазначила, що квасоля містить чимало вітамінів групи B, зокрема фолієву кислоту. Одна порція забезпечує до 70% рекомендованої кількості фолату на добу.

Водночас квасоля не містить вітамін B12, про що варто пам’ятати людям, які дотримуються рослинного раціону.

Варто додати, що бобові цінні не лише як їжа - їх вирощування має корисний вплив на ґрунти.

Споживання бобових допомагає підтримувати здоров’я шлунково-кишкового тракту, здоровий кишковий мікробіом, а також здоров’я серцево-судинної системи.

Приготована самостійно чи консервована

Обидва варіанти є здоровими. Водночас слід врахувати, що консервована квасоля дійсно є чудовим варіантом для заощадження часу (хоча є відчутно дорожчою), проте зазвичай містить надто багато солі.

Щоб додати квасолю у раціон, варто дотримуватись таких порад;