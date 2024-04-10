Часто встречается в украинских блюдах: вот что нужно есть, чтобы сберечь сердце здоровым

Какой бывает фасоль

На огороде ее чаще всего сажают рядом с кукурузой. Стебли фасоли хилые и нуждаются в крепком патычке, вокруг которого можно плестись.

Белая, красная, рябенькая, черная, мраморная, мелкая и большая - фасоль бывает такой разной. Это доступный ингредиент для различных блюд в течение всего года.

Несмотря на распространенность и привычность, этот продукт все еще остается в определенной гастрономической тени для украинцев. Если исследовать историю использования фасоли в домашней и ресторанной кухне, можно найти много полезного и нового.

В каких блюдах встречается

Чаще всего на основе фасоли готовят разные ухи и борщи. В прошлом фасоль сперва варили, а затем к отвару добавляли другие ингредиенты - овощи или мясо.

Сейчас часто используют уже вареную и консервированную фасоль. Среди наиболее распространенных блюд из фасоли: постная уха, суп с фасолью, картофелем и грибами.

Также фасоль популярен ингредиентом в рецептах борщей: красного и зеленого. Конечно, борщ не всегда готовят с фасолью, однако в постный вариант ее добавляют обязательно.

Некоторые кулинарные традиции с фасолью уже не так распространены, как в прошлом. Например, сейчас реже пекут пирожки с фасолевой начинкой - а раньше это было очень популярное блюдо.

Фасоль в современной гастрономии

Пока можно наблюдать, как древние кулинарные практики получают распространение, а древние рецепты усложняются.

Вареная и толченая фасоль обрела новую волну популярности среди ценителей хумуса. Сейчас можно найти множество рецептов, в основе которых есть толченая фасоль: паштет, хумус, паста или намазка из фасоли.

Фасоль "ясь" отличается от других сладким вкусом, рыхлой и нежной текстурой и большим размером.

Пока такая фасоль выращивается преимущественно на приусадебных участках, на домашних грядках. Ее охотно используют в салатах.

Чем фасоль полезна для здоровья

По словам кандидата исторических наук Елены Брайченко, фасоль содержит много белка, медленных углеводов, клетчатки и витаминов группы B. Содержание белка в разных сортах фасоли отличается, однако этот показатель довольно близок к содержанию мяса.

Это особенно ценно, учитывая, что чрезмерное потребление мясных продуктов и насыщенных жиров вместе с ними может иметь негативные последствия для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Бобовые хотя и содержат большое количество незаменимых аминокислот лизина и лейцина, но имеют мало метионина и триптофана. Это важно учитывать при планировании вегетарианского рациона во избежание возможных дефицитов.

Кандидат биологических наук Елена Ливинская отметила, что фасоль содержит немало витаминов группы B, в частности, фолиевую кислоту. Одна порция обеспечивает до 70% рекомендуемого количества фолата в сутки.

В то же время фасоль не содержит витамин B12, о чем следует помнить людям, придерживающимся растительного рациона.

Стоит добавить, что бобовые ценны не только как еда - их выращивание оказывает полезное влияние на почву.

Потребление бобовых помогает поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта, здоровый кишечный микробиом, а также здоровье сердечно-сосудистой системы.

Приготовленная самостоятельно или консервированная

Оба варианта здоровы. В то же время следует учесть, что консервированная фасоль действительно является отличным вариантом для сбережения времени (хотя ощутимо дороже), однако обычно содержит слишком много соли.

Чтобы добавить фасоль в рацион, следует придерживаться таких советов;